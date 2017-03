Lena Dunham kastet glans over farens kunstutstilling i Oslo

«Girls»-stjernen Lena Dunham er i Norge for å støtte faren sin.

– Jeg synes det er fint at mange kommer hit, sier Lena Dunham til VG.

Den amerikanske filmskaperen og skuespilleren Lena Dunham (30) befinner seg onsdag kveld i Oslo.

Lena Dunham er i Norge sammen med sin kunstner-far Carroll Dunham (67), som i kveld åpnet en separatutstilling med trykk på Gerhardsen Gerner på Tjuvholmen i Oslo.

Lena Dunham og faren ankom galleriet etter åpningen. Mange som ikke er utpregede kunstinteresserte hadde tatt turen til Tjuvholmen for å treffe sitt store idol.

– Kunsten er fin, men Lena er best, sier Julia Krohn (25) til VG.

Hun er stor fan av Dunham, som har hatt stor suksess med HBO-serien «Girls», som hun har både skapt og spiller i.

– Hun er en av de største skuespillerne, mener Krohn.

Les også: Dunham om faren: – Han kjenner dronning Sonja

Liker å reise sammen

Lena Dunham ønsket ikke å gi noen intervjuer under åpningen, men uttalte til VG at hun syntes at «Norge er et fint sted».

– Jeg er her for å støtte min far. Jeg synes det er fint at mange kommer hit, og jeg håper at han får så mye oppmerksomhet som mulig og at han vil selge mye, sier Dunham til VG.

Dunham ga uttrykk for at hun ikke syntes det var problematisk at fansen kom for å se henne, selv om det var farens utstillingsåpning.

Les også: Lena Dunham til sykehus med sprukket eggstokkcyste

Carroll Dunham har flere ganger stilt ut verk på Astrup Fearnley Museum i Oslo. Han sier selv til VG at han ikke har oversikt over hvor mange utstillinger han har hatt i Norge, men at han tror at den på Gerhardsen Gerner blir den femte i rekken.

– Jeg liker å være her, og jeg synes det er hyggelig å reise med datteren min. Vi liker å reise og oppleve ting sammen. Jeg er veldig glad for at hun er her i kveld, sier han til VG.

Kunstneren ønsket ikke å snakke om kunsten han stiller ut på Tjuvholmen.

Angret på at han ikke kjøpte tidligere

Trykkene som stilles ut er ganske så direkte, og de viser kjønnsorganer.

En av dem som var på utstillingsåpningen, var forretningsmann og kunstsamler Knut Brundtland (55). Han er stor fan av Dunhams verk.

Fikk du med deg? «Girls»-stjernen angrer på omstridte bok-betroelser

– Jeg så bildene for første gang i Berlin for 10 - 15 år siden. Da ble jeg ganske perpleks, siden de var så direkte. Jeg slo det fra meg å kjøpe noen da, men så angret jeg på det etterpå, sier Brundtland til VG.

– Nå er jeg stor fan, og nå har jeg kjøpt fire bilder. Jeg ser på det som en stor investering i noe som er en fantastisk hyllest til naturen og kvinnen, legger han til.

Trykkene som stilles ut i Oslo koster fra 3000 dollar og oppover.

Vært i Norge før

Det var i forrige uke at det ble klart at Dunham skulle gjeste Oslo sammen med sin far. Hun nevnte norgesbesøket i en podkast, hvor hun snakket om «Girls» og andre prosjekter hun holder på med.

Les denne? Lena Dunham måtte slutte å lese Twitter: – Ikke trygt for meg

– Faren min skal ha en utstilling i Oslo neste uke, så jeg reiser med ham til Oslo i fem dager, fortalte Dunham i podkasten.

Hun fortalte at hun har vært i Oslo før, og at hun pleide å reise mye med faren sin tidligere, men at hun ikke har hatt mulighet siden «Girls»-suksessen begynte.

13. februar hadde Lena Dunham premiere på sjette og siste sesong av «Girls» på HBO, hvor hun både skriver manus, spiller hovedrollen og har regi. Serien har vunnet to Golden Globes.