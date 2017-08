HBO får hjelp av FBI i jakten på hackere

Kanalen frykter at interne e-poster, hemmelige planer og upubliserte episoder kan være blant det hackerne har fått tak i.

På mandag kom nyheten om at HBO opplevde et nettangrep som førte til at konfidensielt materiale hadde blitt kompromittert. Da var det snakk om en kommende episode av «Game of Thrones» og minst ett manuskript som hadde blitt lagt ut.

Ifølge Hollywood Reporter har hackerne fått tak i hele 1,5 terabyte med data. Sjef for Farsight Security, Paul Vixie, anslår at et firma som HBO vil få plass på en terabyte.

– Det inkluderer e-poster og alle dokumenter skrevet eller lagret, sier han til magasinet.

Kilder The Hollywood Reporter har snakket med opplyser at HBO nå samarbeider med både FBI og nettsikkerhetfirmaet Mandiant. Hverken FBI, Mandiant eller HBO vil kommentere dette ytterligere overfor magasinet.

De skriver at Mandiant også hjalp Sony da deres Playstation og Xbox onlineløsninger ble hacket i 2014. Til sammenligning fikk hackerne da tilgang til 200 gigabyte, og ifølge magasinet så fikk det store konsekvenser for selskapet.

Per nå er det uklart akkurat hva hackerne har fått tak i, selv for dem som etterforsker saken.

31. juli sendte sjefen for HBO Richard Plepler ut en e-post til de ansatte om at konfidensiell informasjon skal være blant det hackerne har fått tilgang til, samt noe av deres programmeringsinformasjon, skriver The Hollywood Reporter.

HBO er ikke de eneste i Hollywood som har blitt hacket i år. I april hevdet hackere at de hadde fått tak i den femte sesongen av «Orange Is the New Black». De krevde da løsepenger fra Netflix.

I mai ble Joachim Rønnig og Espen Sandbergs «Pirates of the Carribean: Dead Men Tell No Tales» tatt av hackere. De krevde også løsepenger for å ikke lekke filmen bit for bit. Ifølge Deadline ble også FBI involvert i saken da.