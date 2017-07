Harald Eia ble far igjen

Komikeren (51) er blitt pappa til lille Johan.

Komikeren og hans kjæreste Nadina Bouhlou (34) er blitt foreldre.



Den nå to måneder gamle nyheten ble fredag annonsert på Eias Facebook-profil.



– I det store lotteriet om hvem som skal få komme til verden, er det én liten gutt som virker veldig fornøyd med å ha trukket vinnerloddet. Velkommen til oss, Johan (2 mnd), med mors fjes og fars panne, skriver Eia og legger ved flere bilder av en smilende fornøyd baby.

BLE FORELDRE: Harald Eia og kjæresten Nadina Bouhlou. Her er de på vei til Steinar Sagens bryllup. Foto: Mattis Sandblad , VG

VG har vært i kontakt med Harald Eia som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Eia har tidligere fortalt til Se og Hør at han «gledet seg til tiden som kommer».

Det ble kjent at Bouhlou og Eia var et par tilbake i 2011. Nå bor de to sammen i et hus på attraktive St. Hanshaugen i Oslo.

Komikeren har to tenåringsjenter fra det tidligere ekteskapet med skuespiller Anne Ryg.

