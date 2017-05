Vendela vil ikke kalle Petter Pilgaard kjæreste

BERGEN (VG) Vendela Kirsebom (50) vil fortsatt ikke verken bekrefte eller avkrefte om hun er sammen med Petter Pilgaard (35).

– Vi er veldig, veldig, veldig gode venner, sier Vendela Kirsebom til VG på rød løper før Gullruten i Bergen.

– Vi er veldig gode venner. Nå blir jeg helt rød her, utdyper hun.

De to har vært vårens kanskje mest omtalte kjendiser, og spørsmålene om de to faktisk er et par har vært mange. VG har også spurt før, og spør igjen nå, noen måneder senere.

– Det er et veldig bra forhold, og vi har det veldig fint sammen. Og så får vi heller se litt lenger frem i tid.

Paret har blant annet stilt opp i en rekke reportasjer i Se og Hør sammen, hvor de har vært sammen på sydenturer og vært avbildet på dater.

– Er dere friends with benefits?

– Det høres litt rart ut. Men vi er i hvert fall veldig gode venner, sier hun.

– Klinings og liggings?

– Det sier jeg ikke. Jeg sier ingenting.

– Men helt konkret - er dere sammen eller ikke?

– Jeg synes det er vanskelig å definere her og nå. Vi får vente til Petter er her, sier hun.

Når Pilgaard dukker opp, sier han følgende på spørsmål om de er sammen:

– Vi er sammen her i dag.

– Men er dere kjærester?

– Vi er her sammen som venner, svarer Pilgaard.

Vendela sier det har tatt helt av etter deltakelsen i «Farmen Kjendis», som ble sendt tidligere i år. Ikke bare på oppmerksomheten rundt privatlivet, men også for hennes profesjonelle skjønnhetsserie.

– Det har gjort veldig mye. Det har eksplodert når det kommer til mine egne produkter.