«Petter Uteligger»: – Stort å se hvor mye små ting kan bety

Også i år er «Petter Uteligger» Nyquist nominert til flere priser i Gullruten. Men for den populære TV-profilen er det en annen type anerkjennelse som er vel så viktig.

Som seksåringen som nylig kjente han igjen på gaten og sa: «Du hjelper folk som ikke har det bra, du. Det har jeg sett på TV».

Ikke slik å forstå at han ikke synes det var gøy både med «Gullruten»- og publikumspris i fjor – og å bli nominert til nye priser i år.

– Men jeg tenker mer på at de som har vært med på turen, har det bedre med seg selv etterpå, sier Petter Nyquist til VG.

Kanskje blir det Gullruten-nominasjoner neste år også. Petter Nyquist er allerede i gang med nye TV-prosjekter. Uten at han vil si noe veldig konkret om det.

– Men det blir et «Petter uteligger»-prosjekt, sier han hemmelighetsfullt.

JUBLER FOR GULLRUTE: Petter Nyquist og Svein Stang jubler over fjorårets Gullrute-pris for beste dokumentarserie. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

For det er ingen tvil om at han er stolt både over prosjektet sitt og i ikke minst den gjengen han tar med seg til Bergen og prisutdelingen fredag.

– Tidligere denne uken var vi i Bogstadveien og handlet nye, pene klær til dem i anledning turen. Det var stort å se den gleden og hvor mye slike små ting som mange tar for gitt, betyr for dem, fortsetter Petter Nyquist. Han lever med prosjektet sitt mer eller mindre døgnet rundt.

For det er akkurat dét det er: Et prosjekt. Enten det handler om TV-programmene eller stiftelsen Petter Uteligger.

– Forrige natten satt jeg i telefon med en av «mine» til klokken halv fire om på morgenen. En som trengte meg, en jeg kunne hjelpe. Det er viktig for meg å kunne utgjøre en forskjell, men samtidig setter jeg også grenser, og skjermer tid med familien min, fortsetter Nyquist.

Og familien til «Petter Uteligger» det er samboeren Mari Jagmann, datteren Ingrid (4) og sønnen Marius (9 måneder).

– Mari er den aller kuleste dama jeg vet om, hun er en helt utrolig viktig støtte for meg og en god samtalepartner, sier Petter.

Datteren gir til alle

«Petter Uteligger» er ikke bare et Petter Nyquist-prosjekt. Hele familien hans er involvert på forskjellige måter.

«Dama mi» som han kaller Mari, moren og faren – og broren, gjør alle en innsats.

– Ingrid har også vært mye med og hun er blitt godt kjent mange av deltagerne i TV-serien. Det skjer stadig vekk at de spør om vi ikke kan facetime med med Ida eller Siv før de legger seg om kvelden, sier Petter.

Hun har også vært med ute på gaten, i miljøet der pappa var «Petter uteligger».

– Hjemme hadde vi en stor krukke med mynter stående på kjøkkenet, en sånn jeg tror nesten alle har. Den tømte vi og så dro Ingrid og jeg på byen og hun ga penger til alle tiggerne vi så. Nå er det blitt slik at hun vil gi penger til alle tiggere hun ser. Uansett hvor vi er. Har jeg ikke småpenger, må jeg skaffe det, fortsetter Nyquist.

I fjor fikk han Gullruten for beste dokumentarserie og publikumsprisen for «Petter Uteligger». I år er han nominert til tre priser for oppfølgerserien «Fra gaten til Nordkapp». Henholdsvis i kategoriene «Beste reality», «Årets nyskapning» og «Beste mannlige programleder».

– Litt pussig egentlig, for jeg ser ikke på meg selv som en programleder. Jeg er bare meg selv. Jeg dokumenterer bare det jeg gjør og er mer en turleder enn en programleder, sier Petter Nyquist.

Men selv for «Petter Uteligger» vokser ikke alle trær inn i himmelen. For seertall fra TV2 viser at mens «Petter uteligger»-programmene høsten 2015 og våren 2016 hadde et snitt på 595.000 seere ved første gangs visning, er tilsvarende tall for 2017-sesongen «Petter uteligger – fra gaten til Nordkapp» så langt 360.000 seere.

– Personlig er jeg ikke så opptatt av seertallene. Det viktigste for meg er budskapet og synergieffekten som TV-programmene har til sosiale medier som Facebook og Instagram hvor jeg får mange tilbakemeldinger, og det er viktig.

Petter Nyquist er engasjert. Han brenner for prosjektet sitt, og er ikke et øyeblikk i tvil om at «Petter uteligger» har gjort han langt mindre selvopptatt enn han var før.

– Men uansett, det som er aller viktigst for meg er den forskjellen disse programmene utgjør for deltagerne – og også for andre som lever på gaten. Jeg får mange tilbakemeldinger fra dem som har sett på serien som forteller at de nå ser annerledes på dem som lever på gaten og den situasjonen de er i, sier Petter Nyquist.