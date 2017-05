NRK-sjef avslørte «Gullruten»-pris på Facebook

BERGEN / OSLO (VG) Det var ikke alle i salen som klarte å holde jubelen unna sosiale medier da «Gullruten»-vinnerne ble annonsert.

TV-programmet «Gullruten» vises ikke på TV 2 før i kveld, med sendestart klokken 22.15.

Men innspillingen av prisutdelingen begynte allerede klokken 20, og sendes altså to timer og femten minutter forsinket.

Derfor oppfordrer TV 2 alle i salen til ikke å avsløre hvem som vinner før det vises på TV. Men i år, som i tidligere år, gikk det ikke helt smertefritt.

En NRK-sjef har lagt ut på sin Facebook at en av produksjonene han var med i vant «Gullruten», noe han mener er svært fortjent, etterlengtet og setter kronen på verket.

Under posten har han fått reaksjoner på at han var tidlig ute, hvorpå han erkjenner at han nok var det og skriver at han legger seg flat.

Når VG tar kontakt, tar han samme ord i bruk.

«Som nevnt tidligere: Jeg legger meg flat. Langflat, faktisk», skriver han i en SMS til VG.

Fordi vinnerne ennå ikke er annonsert på TV, velger VG ikke å gjengi hvilket program som vant eller hvem vedkommende er.

TV 2 understreker at de ikke vil følge dette videre opp.

– Vi oppfordrer publikum i salen til å la være å avsløre hvem som vinner før det vises på TV. Dette for at TV-seerne skal få oppleve spenningen selv når de ser dette på TV 2. At noen velger å likevel avsløre vinnere er synd, men ikke noe vi kan få gjort noe med.