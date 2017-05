Leo Ajkic vant «Gullruten» med kjæresten i salen

BERGEN (VG) En tydelig rørt Leo Ajkic vant Årets mannlige programleder for «Flukt», og feiret med et kyss med kjæresten Chiku.

SAMMEN PÅ RØD LØPER: Leo Ajkic og Chiku Bakke. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Ajkic takket Håkon Moslet i takketalen for at P3-redaktøren ikke hadde funnet noe bedre for ham å gjøre, og sendt ham videre til ekstern produksjon.

– Denne prisen betyr alt, sier Ajkic til VG etter å ha mottatt prisen.

– Denne serien har vært krevende. Det har vært det tyngste, det lengste og kanskje den vanskeligste å jobbe med, men også det beste. Det har vært tungt, så nå føles det crazy digg.

På spørsmål om hvordan han skal markere seieren, forteller Ajkic at han har et fly 06.30 lørdag morgen for å holde foredrag.

– Så da tenker jeg at jeg skal døgne, så kan jeg heller fortelle noen nachspiel-historier på foredraget, sier han.

Ajkic, som svært sjelden snakker om eller har med seg kjæresten i offentligheten, hadde denne gangen med seg kjæresten Chiku Bakke til Gullruten. Hun fikk et kyss da Ajkic reiste seg for å ta imot prisen.

– Det er fett å ha henne i salen når dette skjer. Før har jeg aldri tatt noen med, for jeg visste jeg ikke kom til å vinne. Men denne gangen hadde jeg blitt litt skuffet om ikke jeg hadde vunnet. Nå er jeg fornøyd og kan slappe av, sier programlederen, som ikke ville si noe mer om kjæresten.