Gullrute til «Farmen kjendis»

BERGEN (VG) TV-bransjens prisdryss er i gang i Bergen, der både «Skam» og «Nobel» kan stikke av med flere priser.

21 priser skal deles ut under årets Gullruten i Grieghallen i Bergen. Sigrid Bonde Tusvik er programleder for showet i dets 20. utgave.

Første pris gikk til «Vikingane» for Årets humorprogram. Det var Christine Koht og Leif Einar «Lothepus» Lothe som delte ut prisen. Neste pris gikk til «Snøfall» for Beste Barne- eller ungdomsprogram.

Skal kjøpe 10 flasker til

«Farmen kjendis» vant prisen for Beste konkurranse-reality, og en jublende gjeng deltakere poserte med prisen.

– Det er kjempegøy å få prisen når vi har jobbet sammen og er så gode venner. Vi har fått vennskap og opplevelser, så det er fantastisk å vinne, sier Vendela til VG.

– Prisen viser at det er rettferdighet i verden, sier Linni Meister, og legger til:

– Vi kan ikke gå noen steder uten at det norske folk sier at «Farmen kjendis» var så fantastisk. Det beste er at vi har gledet så mange. Og tenk at så mange rare TV-personligheter ble bestevenner! Jeg tror politikerne har mye å lære av det, sier hun.

– Hvordan skal du feire?

– Jeg har kjøpt én flaske champagne, men nå må jeg kjøpe 10 til!

«Petter uteligger», som bet godt fra seg under fjorårets Gullruten, er nominert i tre kategorier for «Fra gata til Nordkapp»: «Beste reality», «Beste mannlige programleder» og «Årets nyskapning».

«Nobel» og «Valkyrien» har også tre nominasjoner, mens «Skam», «Aber Bergen», og «Snøfall» er nominert i to kategorier hver. «Skam» kan dessuten vinne Publikumsprisen om nok har stemt dem frem. Også Årets TV-øyeblikk er stemt fram av publikum.

I fjor var det blant annet kniving mellom «Unge lovende» og «Skam», som fikk henholdsvis fire og tre nominasjoner hver. «Petter uteligger» fikk også fire nominasjoner, og «Kampen for tilværelsen» fikk tre. «Skam» stakk da av med prisen for Beste TV-drama og Beste nye programserie.

Bonde Tusvik er Gullruten-debutant i år. Da Dorthe Skappel ga seg som programleder etter 14 år i 2013, tok Henriette Steenstrup og John Brungot over. De ble året etter erstattet av CecilieSteinmann Ness og Jakob Schøyen Andersen. Og i fjor var det Stian Blipp som ledet showet helt alene.

Her er årets nominerte:

(Vinnerne markeres i fet skrift)

Beste underholdningsprogram:

«Stjernekamp», NRK

«Lindmo», NRK

«Norske talenter», TV 2

«Klovn til kaffen», TVNorge

Beste barne- eller ungdomsprogram:

«Jenter», NRK

«Modig», NRK

«Sangfoni», NRK

«Snøfall», NRK

Beste event- eller sportssending:

«TV-aksjonen», NRK

«P3 Gull», NRK

«Krafttak hos Kloppen», TV 2

«VM i sjakk», NRK

Beste konkurranse-reality:

«Mesternes mester», NRK

«Farmen», TV 2

«Farmen kjendis», TV 2

«71 grader nord», TVNorge

Beste kvinnelige skuespiller, TV-drama:

Gine Cornelia Pedersen i «Unge lovende», NRK

Kjersti Elvik i «Snøfall», NRK

Ellen Birgitte Winther i «Valkyrien», NRK

Ellen Dorrit Petersen i «Aber Bergen», TV3

Beste mannlige skuespiller, TV-drama:

Aksel Hennie i «Nobel», NRK

Anders Danielsen Lie i «Nobel», NRK

Tarjei Moe i «Skam», NRK

Pål Sverre Hagen i «Valkyrien», NRK

Beste TV-dokumentar:

«Fra barn til borger», Aftenposten TV og NRK

«Arktisk superstjerne», NRK

«Dugma – the Button», NRK

«Brennpunkt: Pengepredikanten», NRK

Beste dokusåpe:

«Stuck», Aftenposten TV

«Fødeavdelingen», FEM

«Fjorden Cowboys», TV 2

«Jegertvillingene», TVNorge

Beste livsstilsprogram:

«Live redder verden. Litt», NRK

«Thomas og den vanskelige kunsten», NRK

«Arkitektens hjem», NRK

«Folkeopplysningen», NRK

Årets deltaker:

Karsten Nordal Hauken i «Jeg mot meg», NRK

Gjert Arne Ingebrigtsen i «Team Ingebrigtsen», NRK

Ava Leana Enoksen i «Født i feil kropp», TV 2

Nina Blomli i «En dag i livet», TV3

Beste reality:

«Line dater Norge», NRK

«Petter uteligger: Fra gata til Nordkapp», TV 2

«Luksusfellen», TV3

«Gift ved første blikk», TVNorge

Beste humorprogram:

«BroShow», NRK

«Vikingane», NRK

«Brille», TVNorge

«Helt perfekt», TVNorge

Beste dokumentarserie:

«Stemmene i hodet», NRK

«Hvem tror du at du er?», NRK

«Flukt», NRK

«Vårt lille land», TV 2

Beste kvinnelige programleder:

Helene Sandvig i «Helene sjekker inn», NRK

Solveig Kloppen i «En kveld hos Kloppen», TV 2

Jannecke Weeden i «Nordens perler», TV3

Christine Koth i «Koth og kidza», TVNorge

Beste mannlige programleder:

Fredrik Solvang i «Dagsnytt atten», NRK

Leo Ajkic i «Flukt», NRK

Yousef Hadaoui i «Svart humor», NRK

Petter Nyquist i «Petter uteligger: Fra gata til Nordkapp», TV 2

Beste nyhets- eller aktualitetsprogram:

«Insider FEM», FEM

«Åsted Norge», TV 2

«Varsleren», TV 2

«Presidentvalg i USA», TV 2

NYSKAPNING: «The Stream» fikk prisen for Årets Nyskapning Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Årets nyskapning:

«Jeg mot meg», NRK

«Innafor», NRK

«The Stream», TV 2

«Petter uteligger: Fra gata til Nordkapp», TV 2

Beste TV-drama:

«Nobel», NRK

«Skam», NRK

«Valkyrien», NRK

«Aber Bergen», TV3