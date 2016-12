«Grey’s Anatomy»-stjerne Ellen Pompeo (47) ble trebarnsmor

Skuespiller Ellen Pompeo fikk sitt tredje barn sammen med ektemannen Chris Ivery i julen.

Det er heldigvis ikke bare sorgen å rapportere om fra kjendisverdenen i julen. Ellen Pompeo, som spiller Meredith i den populære serien «Grey’s Anatomy» har fått sitt tredje barn sammen med musikkprodusenten Chris Ivery.

Og alt står bra til bekrefter hennes talsperson overfor USMagazine.com.

Paret har allerede blitt sett på tur med den lille i Los Angeles, skriver kjendisnettstedet. Fra før har de to datteren Stella på åtte og toåringen Sienna som de fikk via surrogatmor.

Pompeo fikk både en Golden Globe og en Screen Actor Guild Award-nominasjon for rollen som legen Meredith Grey i «Grey’s Anatomy», som gjorde henne kjent verden over fra 2005. Hun har også vært med i TV-serier som «Friends» og «Lov og rett i LA», og i filmer som «Daredevil» og «Catch me if you can». På filmlerretet har hun imidlertid ikke vært å se siden 2005.

Chris Ivery har hun vært gift med siden 2007, etter at de to hadde datet i fire år.