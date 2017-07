TV-anmeldelse «Game of Thrones»: Her kommer den kalde fine tiden

For en fantastisk og berusende åpning.

TV: Game of Thrones - Sesong 7

Amerikansk drama/fantasyserie i 7 deler.

Regi: Jeremy Podeswa

Med bl.a.: Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke og Kit Harington.

Hva innebærer en «god» sesongåpning? At man får avsløringer man har ventet lenge på, eller at man får følelsen av å være tilbake i riktig selskap? I Game of Thrones sitt tilfelle er det sjelden det første.

Her er derimot det nærmeste denne teksten kommer en spoiler: For en fantastisk og berusende åpning. Ja, allerede før introtekstene har rullet inn, stiger nok en gang den gode, blodige rettferdighetsfølelsen som denne kongestol-leken virkelig mestrer.

Det er over ett år siden sesong 6. Den hadde store, til tider heseblesende avklaringer: «Battle of the bastards», Sannas oppgjør med Ramsay Bolton, «Hold the door» og selvsagt den dramatisk perfeksjonerte sisteepisoden som tok livet av så mange i et effektivt spillgrep, at man må til Coppola for å finne dets like.

Her kommer en liten spoiler til: I første episode av denne korte, i episoder, sesong sju skjer mye, men ikke særlig mye nytt. Det gjør det egentlig aldri i Game of Thrones. Likevel er det på ingen måte repetativt.

Jon Snow samler troskap og hærfolk. Det ser fremdeles ut som en kommende konflikt mellom søsknene/søskenbarna Jon Snow og Sansa Stark murrer i bunnen. Det er muligens bare bekymringsmeldinger fra Sansas side om at broren/fetteren ikke skal være klok nok. Samtidig klistrer Littlefinger seg rundt Sansa, åpenbart upåvirket av det ganske tydelige tafseavslaget sist.

Cersei sender i stedet trusselravner rundt forbi for å få samlet riket under seg. Og får en realitetskorrigering i det hun bombastisk hevder «Jeg er dronningen av de sju riker». «Tre, i beste fall», kommenterer Jamie.

Onkel Euron Greyjoy bekrefter at han er en maktsyk og småkåt sjarlatan uten begrensninger. Altså ganske A4 i opptil flere familiesettinger her. Mens Sam Tarly gjør ulønnet latrinearbeid, matservering og bokrydding i Westeros svar på Alexandria og Ungkarshjemmet. En real praktikant, med andre ord.

Ellers: Mye snø i innlandet. Et velrettet spark mot man buns. En rødhåret populærsanger dukker opp rundt et bål.

Sandor «The Hound» Clegane har som alltid noen gode og klare spørsmål, kommentarerer og observasjoner. Og episodetittelen, med sin åpenbare kobling til Daenerys og slottet «Dragonestone»? Det kommer, men som de sier, nok enda sterkere tilbake senere.

For hva definerer en god sesongåpning? Ved R'hllor: Det mest skuffende med denne er at vi må vente en uke på neste.

Anmeldelsen er basert på første episode.

TOR MARTIN BØE