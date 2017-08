Trøbbel for HBO Nordic

«Game of Thrones»-fans må smøre seg med tålmodighet.

Den siste tiden har HBO opplevd trøbbel med strømme-tjenesten og hacking av «Game of Thrones».



– Vi opplever for øyeblikket tekniske problemer og det kan være tilfelle at noen brukere ikke får tilgang til tjenesten. Våre teknikere jobber med å identifisere og løse problemet så raskt som mulig. Vi beklager ubeleiligheten, skriver HBO Nordic på sin Facebook-side.

Oppdateringen ble raskt fylt med hissige reaksjoner fra ivrige «Game of Thrones»-fans som ville se den nyeste episoden «Eastwatch».

Brukerne skriver at det er problemer med både HBO-appen og med tilgangen via websiden.

VG har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med HBO Nordic.

