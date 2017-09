Over én milliard piratseeinger av «Game of Thrones» sesong 7

En rapport fra analyseselskapet Muso viser at den nyeste sesongen av «Game of Thrones» er ulovlig nedlastet eller strømmet over én milliard ganger.

«Game of Thrones» er den mest populære TV-serien i verden akkurat nå. De offisielle seertallmålingene viser at 12,1 million seere i USA så sesongfinalen da den ble sendt, og ifølge HBO økte det tallet til 16,5 millioner når man tok med strømmetall fra de ulike HBO-tjenestene dagen etter.

Hver av episodene i sesongen hadde rundt 30 million seere på tvers av de ulike plattformene da finalen ble sendt, ifølge New York Times. Det er en økning på nær åtte millioner seere fra samme periode i sesong 6.

Ulovlig rekord



Men det er den lovlige seeingen. Nå viser det seg at den ulovlige er enda mer omfattende. Muso er et anti-piratvirksomhetselskap som analyserer ulovlig kopiering og seeing. I en fersk rapport konkluderer de med at sesong 7 er sett ulovlig over én milliard ganger, ifølge Business Insider.

SØSTRE: Forholdet mellom Sansa Stark (Sophie Turner) og Arya (Maisie Williams) har utviklet seg i sesong 7. Foto: Helen Sloan/HBO

«Game of Thrones» har jevnlig tronet høyt på listen over verdens hyppigst piratnedlastede serier, men sesong 7 har satt ny rekord.

Etter 72 timer var den første episoden ulovlig strømmet og lastet ned 90 millioner ganger, og finaleepisoden landet på 120 millioner ganger i samme tidsrom.

Mesteparten av de 1,03 milliarder tilfellene av pirataktivitet kom fra strømming: Hele 85 prosent – resten var ulike former for nedlastning.

– «Game of Thrones» har blitt nåtidens største globale underholdningsfenomen og aktiviteten på tvers av pirat-nettverk har vært uovertruffen, sier Muso-sjef Andy Chatterley til Variety.

SPOILERBILDE: The Night King på Viserion i finalepisoden av sesong 7. Foto: , HBO

I juli og august ble det kjent at HBO var utsatt for hacking, hvor hackere krevde løsepenger for ikke å dele enkelte episoder og materiale fra serien ulovlig. Selskapet fikk blant annet hjelp av FBI.

– Det er ingen hemmelighet at HBO har vært plaget av sikkerhetssvikt gjennom den siste sesongen, hvor enkelte episoder har lekket ut før sending og bidratt til uautorisert aktivitet, sier han.

Muso-sjefen peker også på at analysen viser at uautorisert strømming kan være et mye større pirat-problem enn torrent-nedlasting (som utgjorde 9,1 prosent).