Mer «Game of Thrones»-trøbbel for HBO

Ved en feil la HBO ut episode seks av den nyeste «Game of Thrones»-sesongen en uke for tidlig.

Det er nyhetsbyrået AP som skriver dette. Den aktuelle episoden var tilgjengelig på HBO Nordic og HBO Espana for en kort periode tirsdag.

Den 71 minutter lange episoden av den populære serien skulle i utgangspunktet ikke være tilgjengjengelig for tirsdag 21. august.

HBO Europa skriver i en pressemelding at selskapet er blitt gjort oppmerksom på at sjette episode av sesong syv var tilgjengelig en kort periode tirsdag, men at den nå er fjernet. Feilen skal ligge hos en tredjepart.

Ifølge AP spredte nyheten seg som ild i tørt gress på sosiale medier – og det var mange som fikk lastet ned episoden.

Denne tabben skal ifølge HBO ikke ha noen sammenheng med problemene HBO den siste tiden har opplevd med strømmetjenesten og hacking av «Game of Thrones».

– Vi opplever for øyeblikket tekniske problemer, og det kan være tilfelle at noen brukere ikke får tilgang til tjenesten. Våre teknikere jobber med å identifisere og løse problemet så raskt som mulig. Vi beklager ubeleiligheten, skrev HBO Nordic på sin Facebook-side mandag kveld.

Samme kveld skrev brukerne at det var problemer med både HBO-appen og med tilgangen via websiden.