Lager en femte «Game of Thrones»-serie

Så langt har fire forløper-serier til «Game of Thrones» vært under utvikling. Nå kommer nyheten om en femte.

Produsent på «Game of Thrones», Bryan Cogman, er personen som skal skrive manuset til denne piloten, ifølge Entertainment Weekly. Serieskaperne David Benioff og Dan Weiss er ikke involvert i noen av de tidligere kjente avlegger-seriene fra «GoT»-universet, men George R. R. Martin er involvert i to av dem.

Cogman, som begynte som assistent for Benioff og Weiss i sesong 1 av originalen, og siden har skrevet mange av episodene, skal angivelig utvikle dette femte konseptet i samarbeid med Martin.

EW har ingen detaljer om den nye seriepiloten. Det vites heller ikke hva de fire andre kommer til å handle om. Martin selv har utelukket Robert’s Rebellion, fordi han mener fansen allerede kjenner alle de store plot-vriene i det opprøret.

PRISVINNER: Bryan Cogman på HBOs Emmy-etterfest i 2015. Foto: Jason Kempin , Getty Images

Det vi vet er at ingen av rollefigurene i den pågående «Game of Thrones» vil være med. Handlingene vil være lagt til før handlingen i originalen. Det er heller ingen garantier for at noen av disse fem prosjektene vil ende opp på TV-serier. Som piloter flest, dør de fleste før de kommer lenger enn én episode.

HBO-sjef Casey Bloys har også sagt at om han godkjenner noen av seriene, vil de tidligst bli vist ett år etter at «Game of Thrones» er ferdig sendt. Som kjent er den åttende og siste sesongen av «GoT» ventet på HBO enten sent i 2018 eller tidlig i 2019. Dermed kan det bli 2020 før fansen får noe annet fra Martins univers på TV.

