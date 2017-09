Kristofer Hivju om sin «Game of Thrones»-fremtid: – Ingen er trygge

Skuespiller Kristofer Hivju ble spurt om hva som skjer med rollefiguren Tormund Giantsbane i suksesserien, da han gjestet «P3morgen» onsdag.

OBS: Teksten videre vil inneholde plottblottere fra finaleepisoden i sesong 7 av «Game of Thrones».

Kristofer Hivju (38) har spilt villfolk-lederen Tormund Giantsbane siden sesong 3 av «Game of Thrones». Han har tidligere fortalt VG at han begynner bakerst når han får manusene, for å sjekke om han overlever.

I finaleepisoden i sesong 7, som ble sendt for noen uker siden, så det svært kritisk ut for Tormund Giantsbane. I de siste scenene i episoden så vi ham i ferd med å rømme muren, mens muren ble brutalt sprengt bort av en levende død drage. I et siste glimt så vi Hivju med masse snø og is flyvende rundt seg.

SKREMMENDE: Sist vi så Kristofer Hivju i finaleepisoden i sesong 7 av «Game of Thrones», regnet det is-mur rundt ham. Foto: , HBO

Da skuespilleren onsdag var gjest på «P3morgen» på NRK, kommenterte naturlig nok programleder Silje Nordnes at det ser mørkt ut:

– Det ser ikke så bra ut for Tormund der, sier hun.

– Det gjør ikke det, bekrefter Hivju.

Når Nordnes spør hva han vet om rollefigurens framtid i serien, svarer skuespilleren:

– Jeg vet ingenting. Ingenting! Hevder han og høres nesten ut som et ekko av Villfolk-Ygrittes ikoniske replikk til Jon Snow.

– Så det er jo litt skummelt. Enten så må de ta meg inn og filme et lik, for de viser jo ikke liket – og jeg skjønner jo at de ikke vil ende sesongen med å vise lik, for det hadde vært en veldig nedtur. Så de har heller holdt det i «suspense», sier han og fortsetter:

– Så enten må jeg inn og være lik, eller så må jeg inn og gjøre noe annet. Men det vet jeg ikke, så det er veldig spennende, da.

– Ingen er trygge



38-åringen sammenligner «Game of Thrones» med et sportsevent.

– Folk forholder seg til det litt som om det var en fotballkamp: Man vet ikke helt hva som skjer. Seriens popularitet har alltid fascinert meg. Det tror jeg har litt med at det er så lett å tolke, se og forstå hvor historier skal, for vi har sett så mange av dem, men i «Game of Thrones» går det helt feil vei hele tiden, sier en smilende Hivju.

På spørsmål om hva magefølelsen sier om rollefigurens framtid, svarer han P3morgen:

– Når de driver og knerter hovedrollene én etter én i sju år, så er det ikke sånn «Åh jeg er trygg. Det er jeg trygg på». Ingen er trygge her, altså!

GODT ØYE TIL: Tormund Giantsbane liker veldig godt Brienne of Tart, spilt av Gwendoline Christi. Her i sesong 7. Foto: HELEN SLOAN / HBO

Liker å trene seg opp til Tormund



Hivju slåss mye som Tormund, og fortalte VG i fjor at han liker å omforme seg til Giantsbane:

– Jeg pleier å gå opp en del for å få ham så svær som vi ønsker.

– Fett er så takknemlig å legge på seg i motsetning til muskler. Muskler er jo bare masse jobb. Men Tormund slåss hver eneste sesong, og det krever ekstremt mye, faktisk. En ting er at du må ha god kondisjon, men det er også livsfarlig om du er ute av kontroll, så jeg bruker hver sesong på å trene meg heftig opp på å svinge sverdet, fortalte Hivju og på premieren på sesong 6.

Han fortalte da at han var glad for hver sesong han overlevde:

– Jeg blir bedre og bedre for hvert år, og det er gøy, for da kan jeg gjøre drøyere og drøyere ting. Men det er jo helt «crazy». Jeg er glad jeg overlever hver sesong! Når du har et tyvetalls mennesker som fekter og holder på, er det lett å få et sverd i skallen. Men det har gått bra til nå!