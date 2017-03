Hivju spiller tvillinger i ny TV-serie

Den norske «Game of Thrones»-stjernen Kristofer Hivju (38) skal spille tvillinger i NRKs neste storsatsing på dramafronten.

Serien, som har fått tittelen «Twin», handler om hva som skjer når seriens hovedperson kommer i skade for å drepe sin egen tvillingbror og må ta hans identitet for å skjule forbrytelsen, heter det i en pressemelding fra produksjonsselskapet Nordisk Film Production.

Les også: Kristofer Hivju til «Fast & Furious»

– Dette er drømmerollen, og et prosjekt jeg brenner veldig sterkt for. Det er en stor glede å være med å utvikle denne TV serien og jeg kan ikke vente med å vise den til publikum, sier Kristofer Hivju som også har vært med på å skape serien.

Innspillingen begynner neste vår – og skal etter planen ha premiere på NRK1 i januar 2019. Samtidig er serien som første norske dramaserie plukket ut til å pitche på Series Mania, som er den viktigste møteplassen for TV-drama i Europa. Hit kommer Netflix, HBO og alle de store TV-kanalene fra hele verden for å finne sin neste serie.

Fikk du med deg? «Beck»-serien: Persbrandt ut – Hivju inn

– Vi drømmer alle fra tid til annen om å kunne bytte identitet, og TWIN er en serie hvor dette er satt helt på spissen, sier seriens produsent Sigurd Mikal Karoliussen i Nordisk Film Production.

Kristofer Hivju, som for tiden er opptatt med innspillingen av flere nye Beck-filmer i Stockholm sammen med Pia Tjelta, er for svært mange norske TV-seere etter hvert blitt mest kjent for sin rollefigur Tormund Giantsbane i HBO-serien «Game of Thrones».

Les også: Hivju gikk opp 10 kilo for TV-rolle

Han legger da heller ikke skjul på at dette er en rolle han trives svært godt med. Da VG møtte ham i fjor våres i forbindelse med premieren på sesong 6, hadde han blant annet dette å si:

– Jeg blir bedre og bedre for hvert år, og det er gøy, for da kan jeg gjøre drøyere og drøyere ting. Men det er jo helt «crazy». Jeg er glad jeg overlever hver sesong! Når du har et tyvetalls mennesker som fekter og holder på, er det lett å få et sverd i skallen. Men det har gått bra til nå!