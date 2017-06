«Game of Thrones»-stjerne Emilia Clarke raser mot Hollywood

Den kjente «Game of Thrones»-skuespilleren sammenligner Hollywood-bransjen med rasisme.

I et nytt intervju med Rolling Stone forteller stjernen om hvordan det er å være kvinne i Hollywood. Til magasinet forteller hun hvordan Hollywood-bransjen er fylt med kjønnsdiskriminerende handlinger.

– Jeg føler meg så naiv som sier det, men det er som å håndtere rasisme, sier hun til nettstedet.

«Game of Thrones» for dummies: VG hjelper deg!

Den britiske skuespilleren bruker eksempler som at kvinner har færre replikker enn menn, til tross for at kvinnen spiller hovedrollen. Hun forteller også at kvinner må ordne hår og sminke flere timer før mennene gjør det.

– Behandler du meg annerledes fordi jeg har pupper? Skjer det virkelig?, spør hun.

Stjernen forteller til magasinet at hennes karakter ofte er naken i den kjente serien, men at nakenhet ikke endrer noe. Clarke ble i 2015 kåret til den mest sexy kvinnen av det mannlige magasinet Esquire.

Naken i serie: TV-stjerne hater sex-scener

– Det hindrer meg ikke fra å være feminist. Ja, jeg har mascara på, men jeg har også høy IQ, sier hun.

Skuespilleren har innsett at forskjellsbehandlingen er noe hun må leve med, fordi skuespill er jobben hennes.

– Det tok meg lang tid å innse at jeg ble behandlet annerledes. Men nå ser jeg meg rundt og tenker at det er bare sånn livet mitt er.

Død: «Game of Thrones-skuespiller død