«Game of Thrones»-sjef: – Jon Snow og Daenerys er tiltrukket av hverandre

Det tetter seg til i den populære TV-serien, og nå bekrefter en av serieskaperne at to av hovedpersonene er tiltrukket av hverandre.

Om du leser videre, vær OBS på at denne teksten inneholder plottblottere for handlingen i «Game of Thrones», om ikke du har sett serien.

Med engelske ord: SPOLIER ALERT!

Produsent David Benioff, som skapte TV-serien basert på R. R. Martins «Song of Ice and Fire»-bokserie sammen med D. B. Weiss, har nå uttalt seg om forholdet mellom Daenerys Targaryen og Jon Snow.

I HBO-produserte «Inside the Episode» som tar for seg hva som skjer i kulissene, snakker Benioff om hva som skjer nå som Jon Snow (Kit Harington) har reist på audiens til dragedronningen Daenerys (Emilia Clarke).

MYSTISK TILTREKNING: Jon Snow (Kit Harington, t.h)) på audiens hos dragedronningen Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Foto: Helen Sloan , HBO

Kongelig tiltrekning



Mandag norsk tid ble episode 4 i sesong 7, «The Spoils of War» lagt ut på HBO. Her fortsetter Jon å forsøke å overtale Daenerys til å hjelpe ham og Nord med å bekjempe Hvitvandrerne, mens Daenerys fortsetter å prøve å få Jon til å anerkjenne henne som sin dronning.

Lange blikk ble utvekslet, og Snows rådgiver Davos beskyldte ham til og med for å stirre på Daenerys’ bryst.

– Det er konflikt, og det er konflikt mellom mektige personer. Og for å gjøre det enda mer komplisert, begynner de også å bli tiltrukket av hverandre, sier Benioff, ifølge E! News.

HVEM HJELPER HVEM: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) forsøker å forstå Jon Snow (Kit Harington). Foto: Macall B. Polay , HBO

– Mye av det kommer ikke fra noe vi skrev. Det er bare de to som står nær hverandre på et trangt område, og vi som ser på det og kjenner heten fra det, fortsetter produsenten.

Jon Snows mystiske slektslinje



Det som gjør denne tilsynelatende gryende romansen enda mer pikant, er selvsagt teoriene om hvem som er Jon Snows egentlige far og mor.

GJENFORENT: Flere av Stark-søsknene fikk et gjensyn med herandre i episode 4: Her Sansa (Sophie Turner), Arya (Maisie Williams) og Bran Stark (Isaac Hempstead Wright). Foto: Helen Sloan , HBO

Han er vokst opp som Ned Starks uekte sønn, men i en scene i forrige sesongs finaleepisode fikk synske Bran Stark en visjon av Neds søster Lyanna, som hvisket en hemmelighet til broren. Dette tolket mange som en bekreftelse på den allerede populære fan-teorien, blant annet omtalt av Time, om at Jon egentlig er sønn av Lyanna Stark og Rhaegar Targaryen. Daenerys er nå avdøde Rhaegars og Viserys Targaryens yngre søster.

Også HBO har publisert et slektsdiagram der samme teori ser ut til å bekreftes.

Om dette stemmer, er Daenerys Targaryen Jon Snows tante, noe som, i hvert fall utenfor fantasy-sfæren, kan resultere i hevede øyenbryn.

Det eneste vi vet er at Daenerys er dronningen som tåler ild og Jon er kongen som har bekjempet is, og originalverket heter «A Song of Ice and Fire», («En sang om is og ild»). Hva som skjer fremover er det bare serieskaperne og forfatteren som vet.

Sesong 7 som sendes nå består av sju episoder. Åttende og avsluttende sesong skal bestå av seks episoder og kommer neste år.

I bokserien skriver George R. R. Martin fremdeles på sjette bok av totalt sju. Den forrige kom i 2011.