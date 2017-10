«Game of Thrones»-Coster-Waldau håper Jamie avslører Jon Snow-incest

Dansken som spiller Jamie Lannister i «Game of Thrones», håper rollefiguren får oppleve å konfrontere Jon Snow for å ha sex med tanten sin.

Nikolaj Coster-Waldau er for tiden på oppdrag som Goodwill-ambassadør for FN. Marie Claire intervjuet stjernen under FNs Global Goals World Cup i Brooklyn, og benyttet anledningen til å spørre ham ut om «Game of Thrones».

Ventetiden til sesong 8 kan bli lang, og det har allerede kommet flere teorier om hva som vil skje i serien. Blant annet hevdes det at HBO vil spille inn flere falske avslutninger, for å unngå at lekkasjer eller spionasje ødelegger spenningen.

Det synes Coster-Waldau høres tullete ut:

VENNER ELLER FIENDER: Gwendoline Christie som Brienne of Tarth og Nikolaj Coster-Waldau som Jamie Lannister i sesong 7. Foto: , HBO

– Det virker dumt, synes jeg. Jeg tror ikke noe på det. Jeg mener, jeg har ikke lest manuset, men med mindre de vil vise flere ulike slutter som kan være vrier på handlingen, kommer de ikke til å kaste bort de pengene. De vet det er dyrt å spille inn. De kommer ikke til å kaste bort 100.000 dollar om dagen for å spille inn noe de ikke skal bruke. Det kommer ikke til å skje, fastslår dansken.

I det korte intervjuet sier han også at Gwendoline Christie, som spiller Brienne of Tarth, er den som er morsomst å jobbe med.

– Hun er bare veldig morsom å være med. Hun har en veldig særegen latter som er smittsom – på en god måte, sier skuespilleren.

SØSKENKJÆRLIGHET: Nikolaj Coster-Waldau som Jaime og Lena Headey som Cersei Lannister i sesong 6. Foto: Helen Sloan , HBO

Når han snakker om hva han ønsker vil skje i serien, sier Coster-Waldau at han håper Jamie, som selv har hatt sex med sin egen søster gjennom sju sesonger, kommer til å finne ut at Jon Snow og Daenerys Targaryen er nevø og tante.

– Jeg vil bare ha én scene hvor Jamie er med Jon Snow eller Aegon eller hva han heter, og får vite det. Jeg vil at han skal le av det, og bare spørre Jon … «Så, hvordan går det med tanten din, Aegon? Hvordan går det med henne?». Det må være noen likhetspunkter, for alle kommer bare til å heie på ham. Jeg synes Jamie bør få ha et lite comeback!

Utenom «Game of Thrones» var Coster-Waldau nylig å se i en dansk parodisk musikkvideo med «Skam»-stjernen Josefine Frida Pettersen. Sammen med Nikolaj Lie Kaas og Ulrich Thomsen stilte de opp i anledning en humorgalla og sang om klimaforandringer.