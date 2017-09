«Game of Thrones»-Brienne om Kristofer Hivju: – Intens seksuell intensjon strømmer fra øynene

Gwendoline Christie spiller ridderen Brienne of Tarth i «Game of Thrones». I serien er Kristofer Hivjus rollefigur forelsket i henne – noe hun sier han følger opp også mellom opptakene.

Det var i et intervju med Seth Meyers på «Late Night» tirsdag, at Christie (38) snakket om forholdet mellom Brienne og Tormund Giantsbane – en rolle spilt av norske Kristofer Hivju (38).

I serien har villmann-leder Tormund hatt et godt øye til Brienne en stund – han liker at hun er så høy og dyktig til å slåss. Så langt har det vært laber respons fra krigerkvinnen. Men ifølge skuespilleren er Hivju intens også når kameraene ikke går, melder Huffington Post.

– Han liker å holde seg i rollefiguren også utenfor settet, sa Christie til Meyers og fortsatte:

– Han kan begynne å tygge i seg en brødskive, virkelig gnage den i seg og omtrent elske med brødskiven mens han stirrer på meg. Det er veldig sterkt. Han er øyne som laserstråler som brenner rett inn.

GLAM-GWENDOLINE: Christie når hun er på rød løper, og ikke utkledd som Brienne of Tarth. Her i Los Angeles i juli. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Hun forteller også at hun ikke visste at tiltrekningen mellom rollefigurene kom til å skje.

– Ingen fortalte meg det. I manuset sto det bare «Tormund gir Brienne et blikk». Jeg forventet ikke at en slik intens seksuell intensjon, av en slik kraft og i et slikt omfang, kunne strømme ut av en manns øyne og omfavne meg.

I serien er Brienne en kjempe av en krigerkvinne, og i virkeligheten er 191 centimeter høye Christie skuespiller og modell.

VENNSKAP: Gwendoline Christie som Brienne of Tarth med Nikolaj Coster-Waldau som Jamie Lannister i sesong 3, der de to fiendene utviklet respekt for hverandre. Foto: Helen Sloan , HBO

Da vi sist så Tormund Giantsbane, i finalepisoden av sesong 7 (PLOTTBLOTTER FOR DEM SOM IKKE HAR SETT!), var han i ganske kraftig trøbbel. Vi må vente helt til siste sesong, sesong 8, som kommer tidligst om ett år, til å finne ut hvordan det går.

Hivju selv har tidligere sagt til VG at når han får manuset for en ny sesong «Game of Thrones», blir han glad for hver sesong han overlever. Privat er han gift og har to barn med Gry Molvær.