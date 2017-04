Første sniktitt på nye «Game of Thrones»

Endelig får TV-seerne noen smakebiter på hva de har i vente.

Fansen må vente enda noen noen måneder før sesong syv av «Game of Thrones» har premiere, nærmere bestemt 16. juli i USA og 17. juli på HBO Nordic. Men de nye bildene er med på å gi seerne et lite hint om hva som kommer, i hvert fall nok til at tilhengerne kan begynne å spekulere, skriver Gizmodo.com.

«Verdt ventetiden», skriver E! om de nye bildene som avslører at karakterer som Cersei Lannister (spilt av Lena Heady), og Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) fortsatt er med.

Det er også Sansa Stark (Sophie Turner) og Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), for å nevne noen.

E! skriver at Jon Snow (Kit Harrington) også er med videre, selv om han ikke er med på noen av de syv bildene VG har fått tilgang til torsdag kveld.

Norske Kristofer Hivju (38) er fortsatt med – og figurerer på ett av de de trekkplasterbildene TV-kanalen frister med. Nordmannen spiller rollen som Tormund.

MED: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Foto: HBO

Rolleskikkelsene dør som fluer, så det er alltid et stort spenningsmoment hvem som mer med videre.

Den kommende sesongen byr på syv episoder, altså tre episoder færre enn det som har vært vanlig til nå.

MED: The Hound (Rory McCann). Foto: HBO

Det skapte frustrasjon og utålmodighet hos TV-seerne i fjor sommer da HBO valgte å utsette den påfølgende sesongen. Tidligere har alle nye sesonger hatt premiere i april. Årsaken var at produksjonen var forsinket.

MED: Littlefinger (Aidan Gillen) og Sansa Stark (Sophie Turner). Foto: HBO

I fjor ble det også klart at sesong åtte blir den aller siste i fantasy-sagaen, som kan skilte med 25 millioner seere verden over.

TV-serien er basert på bokserien «A Song of Ice and Fire» av George R. R. Martin og følger maktkampen om de syv kongerikene i fiktive Westeros, der flere slekter kjemper om muligheten til å styre alle.

MED: Cersei Lannister (Lena Heady) og Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau). Foto: HBO

Historien er delvis inspirert av Rosekrigene i senmiddelalderen. HBO kjøpte rettighetene til bøkene i 2007, og første sesong av TV-serien «Game of Thrones» kom i 2011.

Foto: hbo