Alt vi vet om den neste «Game of Thrones»-boken

Seks år etter forrige bok, venter «Game of Thrones»-fansen fremdeles på den neste i sagaen, «The Winds of Winter».

Forrige mandag kom siste episode i sesong 7 av «Game of Thrones». TV-serien er basert på bokuniverset skapt av George R. R. Martin: «A Song of Ice and Fire». Så langt har det kommet fem bøker i serien siden 1996, og den siste kom i 2011.

I sesong 6 av TV-serien begynte handlingen å gå forbi bokserien, og både Martin og serieskaperne har sagt at det vil være ulike handlingstråder i bøkene og serien. Blant de mest opplagte, er at et 20-talls rollefigurer som nå er døde i TV-serien, fremdeles var i live i bøkene da vi sist hørte fra dem i «A Dance of Dragons» i 2011.

Mens Martin i starten satset på utgivelsen av bok seks i 2014, har han de siste årene gått over til å si at «den kommer når den kommer». Samtidig som han skriver på «Winds of Winter», skriver han også på bok sju, «A Dream of Spring».

TV-serien har én sesong igjen, sesong 8, som antas å komme sent i 2018, eller muligens ikke før 2019.

Britiske The Telegraph har i mellomtiden gått gjennom det som er tilgjengelig av tekster om eller fra «Winds of Winter».

Dette vet vi:

* George R. R. Martin har sagt at det kan komme en bok om Westeros i 2018, men dette kan også være «Fire and Blood» - en planlagt bok om Targaryen-familiens slektshistorie.

* Martin har enten lest opp fra, eller publisert, utdrag fra kommende bøker ved flere anledninger: Dette har skjedd i form av bonuskapitler i pocket-utgavene, som tillegg til «Game of Thrones»-mobil-applikasjoner, eller høytlesning på ulike konferanser.

Her er Telegraphs sammendrag:

«Theon»

Dette ble publisert på Martins nettside i 2011 som et kuttet kapittel fra «Dance of Dragons». Her blir Theon holdt fange av Stannis Baratheon. Stannis ønsker å dømme Theon til døden, men blir overtalt av Asha til å la ham leve.

«Arianne»

Kapittelet ble publisert på hjemmesiden noen uker etter «Theon» og følger Arianne Martell – som jo ikke er med i TV-serien – på reise for å møte den unge gutten som kalles Aegon Targaryen. På veien stusser hun over guttens identitet og møter en jente som heter Teora som sier hun har drømt om drager og ødeleggelsen de bringer med seg.

«Victarion»

Martin leste dette kapittelet høyt på en fan-konferanse i 2012. Den handler om Victarion Greyjoy (heller ikke med i TV-serien), som prøver å rekruttere hjelp til å lure Deanerys og dragene over på sin side.

«Tyrion»

Også lest til fans av Martin\ i 2012. Her forsøker Tyrion å overbevise folk om å skifte side. Han prøver å få leiesoldaten Brown Penn Plumm tilbake på Daenerys’ side.

«Barristan»

Publisert som tillegg i pocket-utgaven av «A Dance of Dragons». Følger den tidligere Kingsguard-kommandanten Lord Barristan (avdød i TV-serien) som forsøker å motivere mennene sine før kamp mot slaveierne i Yunkai som har beleiret Meereen.

«Barristan II»

Dette kapittelet ble lest høyt på en konferanse i 2012, og forteller hvordan Barristans tropper seirer over Yunkai-slaveeierne.

«Tyrion II»

Denne teksten ble sluppet som en bonus i en oppdatering av «World of Ice and Fire»-appen i 2014. Her overtaler Tyripon Brown Ben Plumm til å skifte side.

«Mercy»

Et kapittel som handler mye om Arya og var en del av Martins idé om å hoppe fem år fremover i begynnelsen av den fjerde boken, «A Feast of Crows». Ideen ble forkastet og kapittelet ble skrevet om for «The Winds of Winter». Det følger Arya under opplæringen hos The Faceless Man mens hun er «undercover» på teateret.

«Alayne»

Et utdrag publisert i 2015 som finner sted mens Sansa fremdeles utgir seg for å være Littlefingers uekte datter Alayne. Under en turnering i Vale, møter hun den kommende lorden av Vale og tvinner ham rundt lillefingeren.

«Arianne II»

Dette kapittelet ble publisert på Martins hjemmeside i 2016, og ser ut til å varsle Ariannes undergang. Hun forlater sine reisekompanjonger for å finne Aegon på egen hånd.

«The Forsaken»

Dette nyeste kapittelet ble lest opp på en konferanse i juli 2016. I det tvinger Euron Greyjoy broren Aeron til å drikke en magisk eliksir – noe som gir ham skremmende fremtidsvisjoner.