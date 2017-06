Friends-stjernen Matt LeBlanc tester superbiler på norske turistveier for «Top Gear»

Den tidligere «Friends»-stjernen Matt LeBlanc er nå på plass i Norge sammen med resten av den nye «Top Gear»-gjengen for å teste dyre superbiler.

Med seg har BBC-teamet en Porsche Panamera Sport Turismo og en Ferrari GTC4 Lusso.

– Vi skal sammenligne to superbiler med vakre Norge som bakgrunn, sier «Top Gear»-produsent Clare Pizey til VG.

Det er et stort produksjonsteam som er på plass i Romsdals-traktene for å spille inn det som blir det første «Top Gear»-programmet i vårsesongen 2018. Høydepunktet blir uten tvil Trollstigen på fredag, men Pizey forventer seg også spektakulære bilder fra Atlanterhavsveien torsdag.

– Vi er alltid på jakt etter vakre landskap til våre programmer. Det finner vi virkelig i Norge, sier Clare Pizey.

– Ikke minst hadde vi fantastiske opplevelser under innspillingen av «Top Gear» på Lillehammer, legger hun til.

Men det er første gang «Top Gear» er i Norge med den nye programleder-trioen Chris Harris, Matt LeBlanc og Rory Reid.

– Vi lager en times program og alt sammen spilles inn i Norge, fortsetter Clare Pizey.

Hun forteller at det store BBC-teamet har vært i Norge siden søndag og planlegger å være ferdig med innspillingen på lørdag. Foruten Trollstigen og Atlanterhavsveien, blir det gjort opptak på andre steder i Møre og Romsdal.

– Flere av veiene i Norge er jo bare «world famous», sier «Top Gear»-produsenten.

Allerede i fjor ville Top Gear filme i Norge og i de områdene de nå gjør opptak i. Men da ble innspillingen stoppet i siste liten fordi BBC ikke hadde de nødvendige tillatelser til å få sperret av veiene med tanke på høyhastighetskjøring.

– Men nå er alt i orden, sier Pizey.

Det har vært mye turbulens rundt programmet hennes de siste årene etter at Jeremy Clarkson fikk sparken som «Top Gear»-programleder etter å ha slått en kollega i ansiktet. Da Clarkson forsvant valgte også medprogramlederne Richard Hammond og James May å forlate programmet. Dermed stod BBC igjen tre tomme programleder-stoler som måtte fylles.

Inn kom Chris Evans som erstatter for Clarkson, men han fikk et tøff start i mai fjor. Bare 4,3 millioner briter så premieren på nye «Top Gear». Det er en million færre enn de som tok farvel med den gamle «Top Gear»-trioen. Men han fikk allerede samme kveld på pukkelen av TV-anmelderne som blant annet mente at han i altfor stor grad prøvde å være Jeremy Clarkson.

VGs anmelder var heller ikke overbevist, ga Evans og hans nye «Top Gear» terningkast tre og mente det var altfor mye skråling. Det tok da bare en måneds tid før Evans leverte inn sin oppsigelse. Ifølge BBC kom oppsigelsen etter at programmet har hatt fallende seertall den siste tiden. Programmet nådde et nytt bunnpunkt søndagen før Evans sluttet.

I november i fjor Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James Mays nye program «The Grand Tour» sluppet på Amazon.



Men det ble en variert mottagelse av den gamle «Top Gear»-trioens nye program. I dag har BBC et avslappet forhold til konkurransen fra de gamle stjernene.

– Det er uten tvil plass til to bilprogrammer som våre. Hvor mange mat-programmer finnes det ikke rundt om i verden. Uten at det er et problem, sier Clare Pizey.

Hun er godt fornøyd med at Top Gear nå går inn i 25. sesong, programmet vises i over 150 såkalte territorier over hele verden. De har flere yngre seere nå enn med de gamle programlederne.

– Når det gjelder antall seere er vi også tilbake til nivået fra Clarkson-tiden, sier Top Gear-produsenten.