Fridde til kjæresten med tatovering

Ekspertkommentatoren til TV 2 fra Rio-OL slo skikkelig til da han skulle stille det store spørsmålet til sin kjære: Han tok nevene fatt for å få ja.

Denne uken fridde Mats Rolfsen, TV 2s ekspertkommentator i bryting fra OL i Rio, til kjæresten Nora Lauvstad med tatovering på hånden.

– Jeg tenkte at det var en morsom måte å fri på, forteller Rolfsen til VG.

Han forteller til VG at han hadde tenkt på at han skulle fri en stund, og at han bestemte seg da han satt i tatoveringsstolen:

– Jeg dro for å tatovere skipperen og Olivia på hendene, så fortalte jeg det til han som tatoverte meg. Da ble vi enige om å skrive frieriet på hånden, forteller han.

Etter at tatoveringen var tatt ble hendene pakket i plast, og da han kom hjem viste han tatoveringen til kjæresten.

UNGDOMSKJÆRESTER: Nora Lauvstad og Mats Rolfsen har vært sammen møttes igjen for fem år siden

– Jeg ble helt satt ut, og veldig tatt på sengen. Jeg så ikke den komme, forteller Lauvstad og legger til:

– Først var jeg ikke helt sikker på om jeg hadde lest riktig, men da han gikk ned på et kne og fant frem ringen forsto jeg at jeg hadde lest riktig.

Hun synes frieriet var morsomt.

– Jeg ser det som en kjærlighetserklæring, og synes han var kjempesøt, forteller hun.

Paret har vært sammen i fem år.

– Men vi var ungdomskjærester før, legger Rolfsen til.

De møttes igjen i et 30-årslag for fem år siden. Da hadde de ikke sett hverandre på åtte år.

– Da fant vi ut at det var oss en gang til, forteller han.

I dag har de to en jente på to og et halvt år sammen, mens Lauvstad har to gutter fra et tidligere forhold.

– De syns dette var veldig moro, forteller hun.

Paret har ikke rukket å planlegge noen detaljer rundt bryllupet ennå.

– Men det skal vi gjøre nå, avslutter Lauvstad.

