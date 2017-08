TV 2s sportsredaktør om Premier League-bilde: – Det forteller at vi har en stor utfordring

Reaksjonene uteble ikke da dette bildet av TV 2s Premier League-redaksjon ble publisert i sosiale medier. 25 menn - og ingen kvinner.

– Bildet forteller ikke hele sannheten, men det viser samtidig at vi har en stor utfordring når det gjelder å skape en sunnere kjønnsbalanse i Premier League-redaksjonen, sier TV 2s sportsjef Vegard Jansen Hagen til VG.

Det var blant andre Premier League-anker Jan-Henrik Børslid som publiserte dette bildet på sin twitterkonto mandag da Mark Clattenburg ble introdusert som TV 2s nye Premier League-ekspert. I kommentarfeltet ble naturlig nok jentene etterlyst. Kanskje ikke så rart, all den stund det ikke var ett eneste kvinnelig innslag på bildet.

Jansen Hagen understreker imidlertid at bildet ikke er fullt så ensidig som det kan se ut som.

– Ingrid Halstensen skal for eksempel ankre serieåpningen, og Julie Strømsvåg skal også være anker og reporter på Premier League-sendingene. Vi har også noen jenter som er bak kamera. Men bildet er fra en intern samling, og da var det 25 menn i rommet og ingen kvinner, sier Jansen Hagen.

– Har fått mange henvendelser

Selv betegner Jansen Hagen Premier Leauge-redaksjonen som «kanskje den siste mannsbastionen».

– Men det som er litt morsomt, er at vi har fått henvendelser fra mange jenter som har lyst til å jobbe for oss med Premier League. Alt fra entusiater som ikke har noe mer i bunn til dem som virkelig har noe å fare med. Noen av dem kommer vi til å ta en prat med og tenker at det er spennende. Kanskje kommer det noe positivt ut av dette mannskoret.

Lise Klaveness, som lenge har kommentert fotball for NRK, er ikke overrasket over det hun ser på bildet.

– Menn har tradisjonelt sett vært enda mer overrepresentert blant Premier League-entusiaster enn hva tilfellet er andre steder, for eksempel norsk toppfotball. Jeg vil derfor ikke være for kritisk til TV 2 her. Utgangspunktet er i imidlertid i endring. Vi er nå en hel generasjon fotballjenter som brenner for fotball, også engelsk Premier League, som nå har kommet i en alder der det er naturlig å bidra også utenfor banen. TV 2 vil derfor ha større muligheter til å finne gode, kvinnelige kandidater fremover, sier hun.