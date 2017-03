Ronny Deila: – Machokulturen er bare surr!

Vålerenga-trener Ronny Deila mener herrefotballen sliter i gamle kjønnsrollemønstre - både når det gjelder kvinner og homofili.

– Fotballmiljøet er alltid senest ute med ting som skjer, kanskje sammen med ishockey, sier den profilerte treneren.

Han svarer på spørsmål om hvorfor kvinnelige trenere for herrelag i toppfotballen bare eksisterer i fiksjonen. I disse dager har han skuespiller Ane Dahl Torp på besøk på treningsfeltet, når hun forbereder seg til rollen som Eliteseriens første kvinnelige fotballtrener i NRK-serien «Hjemmebane».

Deila mener det fortsatt er en machokultur i fotballen som bremser utviklingen - både når det kommer til kvinner og homofile.

– Det er stor aksept for homofile i samfunnet ellers, i fotballen er det fortsatt en liten redsel for å stå fram. Man ser ingen homofile som står frem ennå. Selv om det finnes i fotballen. Det handler om å være seg selv, tørre å være seg selv.

– Oppfordrer du til det?

– Selvfølgelig! Machokulturen er bare surr. Det er vanlige mennesker. Mannfolk har følelser som andre, det er bare en maske, et skalkeskjul. Det er viktig at folk er seg selv, og at det er aksept for å være annerledes. Sånn er ikke verden. Vi må få frem de sterke sidene ved hverandre og ha en kultur hvor vi kan være trygge med hverandre på alle mulige måter.

Deila understreker at machokulturen står svakere enn den gjorde for ti år siden, men at den fortsatt henger litt i.

– Den kulturen jeg vokste opp i var langt mer en machokultur med drikking, damer og homofobi. Spillerne er annerledes og det tenkes på en helt annen måte nå. Det er mer kunnskap rundt lederrollen. Hva er en god leder og hva er ikke en god leder, uavhengig av kjønn.

LÆRER: Ane Dahl Torp trener VIF - i en ny TV-serie. Som research henger hun rundt med med Vålerenga og trener Ronny Deila. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Kjenner du mange som ikke har turt å stå frem som homofile i frykt for stigmatisering?

– Nei, det gjør jeg ikke.

– Menn har store problemer



Ane Dahl Torp, som altså skal spille hovedtrener for et herrelag i den nye serien, sier det første folk spør om når hun forteller om sin nye rolle, er om serien er komedie.

SKAL SPILLE TRENER: Ane Dahl Torp forbereder seg på ny rolle. Foto: Helge Mikalsen , VG

Selv kan hun helt klart se for seg en kvinne i en tilsvarende jobb også i det virkelige liv. Men:

– Det er vel slik at menn fortsatt har store problemer med at en kvinne skal være sjef for en gruppe menn. Så langt har ikke den mannlige delen av befolkningen kommet ennå.

– Det er litt grusomt når man først begynner å snakke om det, det gjelder nok ikke bare fotball. Å utvise den typen respekt en fotballtrener trenger, det er vanskelig å gi den plassen til en dame. Og i fotballen er det ikke bare spillerne det gjelder, det er alt rundt med supportere, styrerom og media.

Også Deila tror vi vil se kvinnelige topptrenere på herresiden en gang i fremtiden, slik vi ser linjedommere og fotballeksperter.

– Ja, det bør komme. Det er kanskje litt utfordringer angående damer inn i garderoben, men alt lar seg gjøre. Det er jo mannfolk som trener damer, sier han.

Deila understreker likevel at vi har kommet lenger hva gjelder kvinnelige ledere i Norge enn i Storbritannia, som han selv kjenner etter tre år i Celtic.

– Det var en svær jobb bare å få en kvinne inn i lederteamet i Celtic. Det sier litt om forskjellen, den gamle machokulturen står langt sterkere der. Ting har blitt bedre, men det er fortsatt en lang vei å gå for å få aksept for kvinnelige trenere, sier han.