Fortalte om den nyfødte sønnens dramatiske skjebne i eget TV-show

Talkshow-stjernen Jimmy Kimmel brukte mandag 13 minutter av sitt eget TV-show til å fortelle den dramatiske historien om hans lille sønn som ble født med en alvorlig hjertefeil.

Amerikanske abc.news skriver at i en svært følelsesladet monolog fortalte den kjente komikeren om sønnen William som kom til verden 21. april med en hjertesykdom som krevde at han måtte opereres barer tre dager etter at han ble født.

– Min lille sønn må ha en ny hjerteoperasjon i løpet av de neste tre til seks månedene, fortalte Kimmel sine TV-seere.

Lille William er Jimmy Kimmel og kona Molly McNearneys andre barn. De to ble foreldre til en jente i juli 2014. Ekteparet ble klar over at ikke alt var som det skulle med den nyfødte sønnen da en sykepleier kort tid etter fødselen reagerte på at gutten var «litt rosa».

Les også: Jay Leno refser Jimmy Kimmel

– I løpet av kort tid ble rommet fylt opp med flere leger, sykepleiere og masse utstyr - og det ble raskt slått fast at han ikke fikk nok oksygen i blodet. Det var en forferdelig opplevelse, fortalte Kimmel.

Husker du? Matt Damon bandt Jimmy Kimmel fast med tape og kapret TV-sendingen hans

Mens han kjempet for å holde tårene tilbake fortalte han at opptak av hjertelyden rett etter barnets fødsel viste at William hadde en hjertefeil som krevde en hasteoperasjon.

Natt til tirsdag publiserte Jimmy Kimmel en tweet hvor han skriver:

– Min kone og jeg fikk en ny baby - og det er litt av en historie.

Fikk du med deg? Jimmy Kimmel ble pappa igjen

Samtidig kunne han berolige seerne med at historien om lille William har en happy ending - og han kunne ikke få takket staben ved «Children’s Hospital» i Los Angeles nok. Han kaller operasjonen av sønnen for «magi».

– Men det var de lengste tre timene jeg har opplevd i hele mitt liv, forteller Jimmi Kimmel.

Han oppfordret også seerne til å donere penger til sykehuset.

– Risikerer barnet ditt å dø, kan det ikke handle om hvor mye penger du tjener. Jeg ønsker ingen å oppleve det vi gjorde. Men det vi så var barn fra så mange forskjellige sosiale lag, men som likevel ble tatt rørende godt vare på, sier Jimmy Kimmel.