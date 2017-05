Einar Tørnquist er blitt pappa

En stolt nybakt pappa bekrefter at datteren har kommet til verden.

«Solveig Bjørnsen Tørnquist veier litt over fire kilo og er 52 centimeter lang. Hun er helt perfekt», skriver Tørnquist i en tekstmelding til VG mandag kl. 19.11.

Da var det kun gått en time siden fødselen.

«Vi var veldig slitne helt til hun ble født, men nå er vi ikke slitne lenger», legger den fornøyde papapen til.

I desember annonserte den prisbelønte komikeren på Instagram at han og samboeren Linn Bjørnsen skulle bli foreldre.

Mandag tok Tørnquist igjen i bruk bildedelingstjenesten for å fortelle at «Kveldens Tørnquiz blir utsatt til 12/6 på grunn av forutsatte omstendigheter».

Disse omstendighetene er altså fødselen. Den nybakte moren jobber i VGTV.

Programlederen og Stoke-fanen fortalte til VG for et halvt år siden at han håpet familieforøkelsen ikke ville påvirke karrieren hans.

– Vi gleder oss veldig, og skal gi henne en optimal oppvekst, hvor hun får velge akkurat hva hun vil - bortsett fra engelsk fotballag, sa han da.