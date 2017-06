Fjerner Monolitten-stunt fra «På tro og Are»

Are Sende Osen griset til Monolitten under innspilling av en TV-serie. Det ble han politianmeldt for, og innslaget blir aldri vist.

Saken om innspillingen av programmet «På tro og Are» har vært kraftig debattert lenge før noen har sett noe som helst.

Bakgrunn: NRK-profilen Are Sende Osen griset til Monolitten: – Skadeverk

Først fikk programleder Are Sende Osen kritikk for å ha stiftet tegnestifter i en dør på Nidarosdomen. Noen uker senere griset han til Monolitten i Vigelandsanlegget, en sak som siden ble politianmeldt.

Fredag ble saken diskutert i Kringkastingsrådet. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen påpekte at dette er et litt spesielt forum i og med at saker som disktueres her til vanlig er klager rådet har fått inn på programmer som faktisk er sendt. Eriksen hadde likevel ingen problemer med å beklage de to sakene.

– Dette handler om hvordan et team har opptrådt på jobb, og det har vi håndtert internt. Det er ikke vanskelig å si at sånn skal vi ikke holde på, sa Eriksen.

Direktør for NRKs distriktskontorer, Grete Gynnild-Johnsen, la så til:

– Det blir ikke program av disse tingene.

OPPRYDDING: Slik så det ut da det ble ryddet etter Are Sende Osens stunt i Vigelandsanlegget. Foto: Frode Hansen , VG

TV-publikummet får dermed ikke se hvorfor Are Sende Osen griset til Monolitten og hvorfor han slo opp en plakat på døren til Nidarosdomen.

Saken ble ikke heftig diskutert i Kringkastingsrådet, men Are Sende Osen fikk støtte fra et kanskje uventet hold: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

– Jeg ser det er mye leven i tabloidpressen, men sist jeg sjekket så stod Nidarosdomen og Monolitten fortsatt. Jeg lar meg ikke krenke av dette, og synes det er trist vi ikke får sett det. Det kunne vært interessant, sa Selbekk som mente det hele ble en så stor sak fordi det dreide seg om en kjendis og NRK.

Han møtte litt motbør fra Mette Gundersen, tidligere statssekretær i Kulturdepartementet.

– Jeg synes det er litt underlig at du tar lett på dette med Monolitten og Nidarosdomen. Det er viktige kunstverk. Jeg skjønner at det å sette stifter i døra på Nidarosdomen, et av de eldste kirkebyggene vi har her i landet, provoserer folk.