Fjerde sesong av Broen har fått premieredato

Like etter nyttår 2018 vil Saga Norén og Henrik Sabroe igjen rulle over nordiske TV-skjermer igjen.

Det bekrefter Anna Croneman, programsjef for drama og film på SVT, til den svenske avisen Expressens TV-blogg.

I Sverige er premieredatoen 1. januar.

– Grunnen til at vi slipper det på den dagen er jo så klart at vi vil gi fansen en fin gave til nyttårsdagen i sofaen. Det blir en seriefinale, virkelig noe å se frem til, sier hun.

I midten av august ble det klart at det ble en fjerde sesong, og innspillingen startet i november i fjor.

Da ble det bekreftet at både Sofia Helin og Thune Lindardt skulle fortsette i rollene som Saga Norén og Henrik Sabroe.

Allerede i august sa programinnkjøper i SVT Christian Wikander til Expressen at denne sesongen trolig ble den siste. Blant annet fordi Sofia Helin har hatt tøffe innspillinger i rollen som Saga Norén.

I 2015 fortalte hun at hun fortsatt var i krise fire måneder etter at hun var ferdig med sesong tre. Hun går så intenst inn i rollen som Saga at hun ikke klarte helt å legge henne fra seg, sa hun da.