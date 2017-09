Oscar-vinner klar for ny «True Detective»-sesong

Suksesserien får en tredje sesong med Mahershala Ali i hovedrollen.

Etter at den andre sesongen av «True Detective» fikk blandede mottakelser blant både anmeldere og seere, var det lenge uklart om det i det hele tatt ville bli noen flere sesonger av den dystre krimserien. Men nå har kanalen HBO gitt grønt lys for en ny runde, skriver Hollywood Reporter.

Offentliggjøringen kommer etter at serieskaper og manusforfatter Nix Pizzolatto skal ha sikret seg hjelp fra Jeremy Saulnier på regisiden. I tillegg har de sikret seg Oscar-vinner Mahershala Ali i hovedrollen.

Ali vant i februar prisen for Beste mannlige birolle for sin rolle i kritikerroste «Moonlight», som også vant Oscar for Beste film.

SUKSESS: Woody Harrelson som Marty Hart og Matthew McConaughey som Rust Cohle i sesong 1. Foto: Hbo Nordic , HBO Nordic

Flere tiår



I «True Detective» skal Ali spille politimannen Wayne Hays, som holder til i det nordvestre hjørnet av Arkansas.

Ifølge Hollywood Reporter vil sesongen handle om en makaber kriminell handling i fjellområdet Ozark. Handlingen vil strekke seg over flere tiår i tid, og spilles ut i tre ulike tidsperioder.

Tidligere har det vært spekulert i om «Deadwood»-skaper David Milch ville skrive hele den tredje sesongen sammen med Pizzolatto, men det er nå klart at Milch kun har vært involvert i manusarbeidet med én episode.

Det er ventet at den tredje sesongen vil bli vist på HBO en gang i løpet av 2018.

Kjempesuksess



Den første sesongen av «True Detective» var en enorm suksess. Handlingen i første sesong utspiller seg i Lousiana og tar for seg arbeidsforholdet mellom detektivene Rust Cohle, spilt av Matthew McConaughey, og Martin Hart i Woody Harrelsons skikkelse. De to veldig forskjellige kollegaene jakter gjennom 17 år på en seriemorder som herjer i området.

I sesong 2 utgjør Colin Farrell , Rachel McAdams og Taylor Kitsch en eksentrisk og motvillig etterforskertrio, med Vince Vaughn som kriminell forretningsmann. Handlingen er lagt til området rundt den fiktive industribyen Vinci ved Los Angeles. Vaughns Frank Seymon har lenge planlagt en toglinje gjennom California, men når hans forretningspartner og Vinci-byrådsleder forsvinner – sammen med Franks formue – får han problemer.