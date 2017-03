Norske Bjørn klipper Hollywood-serier

Nordmannen Bjørn T. Myrholt (46) er «bare» et navn på rulleteksten. Men klipperen fra Bryne jobber tett på de store stjernene og regissørene i Hollywood.

Akkurat nå er han aktuell med serier som «Grey's Anatomy» på TV 2 og «This Is Us» på TV3 - to serier som også er en svært populære i USA. Han har også jobbet med regissør Spike Jonze og produsent Megan Ellison i filmen «Her». For å ha nevnt noe.

– Det er spennende og jeg jobber med mange dyktige og kreative folk. Med populære serier dreier det seg også om store budsjetter og høye forventninger, sier Bjørn T. Myrholt til VG.

Han har en lang og omfattende CV og han har måttet skaffe seg en egen agent som hjelper ham med nye oppdrag i filmbyen.

PÅ JOBB: Norske Bjørn Myrholt på jobb i Hollywood. Han sier at det har vært en lang vei og gå. Det er en tøff kamp om jobbene i Hollywood og det har gått i bølgedaler, innrømmer nordmannen. Foto: Fox/NBC , ©2016- 2017 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved.

– Det handler først og fremst om kjennskap og vennskap i Hollywood. Jeg har vært her i 15 år nå og kommet opp på et visst nivå hvor det er nødvendig å ha en agent som tar vare på deg, fortsetter Myrholt.

Opprinnelig dro han til USA for å studere jazz-komposisjon og trommesett ved Berklee College of Music i Boston. Deretter kom han inn på den toårige filmklippelinjen ved American Film Institute i Los Angeles.

– Det har vært en lang vei å gå. Det er en tøff kamp om jobbene her, og det har gått i bølgedaler, sier Bjørn.

15 år I HOLLYWOOD: Nordmannen Bjørn T. Myrholt fra Bryne Foto: PRIVAT

Men nå føler han at brikkene er falt på plass, han har sitt eget firma og ikke minst takket være fremveksten av mange strømmetjenester, er det også blitt mye mer å gjøre for klippere som han gjerne karakteriserer som «alles beste venn».

– Gjør vi jobben vår godt, kan vi «hjelpe» skuespillerne med deres prestasjoner og gjøre forbedringer på manus og fortellerteknikk. Produktet av alle ledd i filmproduksjonen ender opp i klipperommet, så vi har det endelige ansvar med å få det beste ut av alles bidrag.

Særlig når det gjelder TV-produksjoner, synes Bjørn at klipperne har en stadig viktigere rolle. Ikke minst fordi alt må gå så fort. Som for eksempel med den populære serien «This Is Us», er det kort vei mellom klipperom til innspillingsstudio.

POPULÆR I USA: «This is Us» er nominert til tre Golden Globes. Her med Mandy Moore og Milo Ventimiglia. Bjørn er stolt over å være en del av teamet bak serien som vises på TV3 i Norge. Foto: , FOX / NBC

– Det hender ofte at jeg tar en prat med regissøren på settet, og skuespillerne Mandy Moore og Milo Ventimiglia kommer stadig på besøk i klipperommet, forteller Bjørn.

Søndag viser for øvrig TV3 den episoden av «This is Us» han selv regner som sin beste og som virkelig fikk CNN til å finne frem superlativene i sin omtale (OBS - spoileralert).

– Denne episoden av virkelig en påminnelse om hvorfor «This is Us» er en av de beste seriene på amerikansk TV nå, skriver CNN.

TV3 viser denne våren første sesong av «This is Us» - som så langt har hatt et snitt på 42.000 seere per episode. TV3 opplyser til VG at kanalen har sikret seg ytterligere to sesonger av serien.

Bjørn forteller at han besøker Norge omtrent annethvert år, men holder likevel god kontakt med familie og venner.

– Jeg synes det er morsomt å si til dem der hjemme at jeg har vært med på produksjoner som vises på norsk TV også.

Men han ser ikke for seg at han kommer til å flytte hjem til Norge igjen og begynne å jobbe her.

– Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Alle mine kolleger i Norge vil jo egentlig hit, sier Myrholt.