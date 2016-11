Nordmann med i superserien «The Crown»

Den norske filmfotografen Ole Bratt Birkeland (43) har gått fra å jobbe uten lønn til å spille inn «The Crown», en serie med 100 millioner pund i budsjett.

Birkeland har jobbet som filmfotograf i det kritikerroste Netflix-dramaet «The Crown», som nylig hadde premiere i Norge.

Serien omtales som den dyreste TV-serien noen sinne. Stephen Daldry er regissør, Peter Morgan manusforfatter og Netflix produsent. Det er planlagt seks sesonger med ti episoder hver.

Fikk du med deg? Brudekjolen i «The Crown» kostet 300.000 kroner

Birkeland vil ikke gå inn på hvor mye av pengene som gikk med til hans lønn, men understreker at han denne gangen fikk betalt - i motsetning til kortfilmen «The Phone Call», som han vant Oscar for i 2015.

– Forskjellige oppdrag har forskjellige rammer, og «The Crown» hadde jo et modent budsjett, sier den norske 43-åringen beskjedent til VG.

Utfordrende arbeid



Birkeland er utdannet ved London Filmschool og jobber som filmfotograf i England. Han beskriver jobbingen med «The Crown» som gøy og utfordrende.

– Det er alltid spennende å kunne være med på prosjekter med bra manus, gode skuespillere og imponerende regissører. Det er veldig lite som kan gå galt når man får den kombinasjonen og «The Crown» var ikke et unntak, sier Birkeland.

SIR: John Lithgow som Winston Churchill. Foto: Robert Viglasky/Netflix

«The Crown» tar for seg historien om dronning Elisabeth II og hennes liv på innsiden av Buckingham Palace under etterkrigstiden i Storbritania. Den storslagne serien er full av familiedrama, kjærlighet, intriger og historiske øyeblikk.

Nordmannen var filmfotograf i episode fire, seks, åtte og ti av «The Crown» og forteller at den største utfordringen var å rekreere «the London Fog», en alvorlig luftforurensning som rammet London i 1952. Han har også jobbet ekstra med foto på settet og hjulpet til med diverse effekter.

– Å skape tåken krevde mye hardt og teknisk arbeid. Men alle prosjekter har sine egne kreative utfordringer, det er vel derfor jeg liker jobben min så mye, sier Birkeland.

Har du lest? Historien bak «The Crown» (Krever VG+)

Mest omtalte oppdrag



Selv om det var gøy å vinne en Oscar for kortfilmen han var en del av, tror han ikke det først og fremst er prisen som gjør at han nå får jobbe med store produksjoner.

Birkeland hadde også foto på den kritikerroste serien «The Missing» i fjor.

– Hovedsakelig kommer innflytelsen av å jobbe med prosjekter man har tro på, og med regissører man liker og stoler på. Det handler om å utfordre seg selv til å gjøre noe man føler har verdi i prosjektet. Og forhåpentligvis utfordre publikum til å bli med på den visuelle historien - i dette tilfellet forhåpentligvis forføre dem, sier fotografen.

Les også: Intervju med danske Mads Mikkelsen

– Hvordan plasserer du «The Crown» i forhold til andre filmer og serier du har vært med på?

GJEVT OPPDRAG: Ole Bratt Birkeland. Foto: Privat

– Det er ingen tvil om at «The Crown» er det oppdraget jeg har gjort som har fått mest omtale i pressen og blitt mest reklamert for. Det er veldig gøy å se reklame for et prosjekt jeg jobber med kjøre forbi på en buss i London, sier Birkeland.

Utelukker ikke Norge

Fotografen har jobbet i England i 15 år og vært fotograf i blant annet «Utopia», «The Missing» og «National Treasure», som har blitt vist på norske TV-skjermer. Likevel har ikke Birkeland fått så mye oppmerksomhet fra hjemlandet.

– Det er vel ikke så mange der hjemme som sjekker hvem fotografen er på de forskjellig seriene. Jeg vet ikke om jeg går noe mer under radaren blant nordmenn enn andre norske fotografer, sier Birkeland.

Han forteller at han alltid gleder seg til å komme hjem til Norge og liker å følge med på hva som har kommet ut på filmfronten.

– Jeg håper det blir mulig å komme til Norge for å filme i fremtiden. Det hadde vært gøy å kunne jobbe i hjemlandet, så det er vel en åpen invitasjon, sier Oscar-vinneren.

Fått med deg? «Game of Thrones»-forløper er aktuell

For øyeblikket jobber han med en spillefilmen «Ghost Stories» i England som kommer ut neste år.