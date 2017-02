Vendela og Linni ute av «Farmen Kjendis» - feiret med middag

Tidligere i «Farmen Kjendis» har det vært fokusert på konflikten mellom Linni Meister (31) og Vendela Kirsebom (50). Den er iallfall ikke mer alvorlig enn at de to spiste middag sammen onsdag kveld.

Det bekrefter begge to overfor VG. Både Linni og Vendela røk ut av «Farmen Kjendis» onsdag. Vendela mener konflikten var tildels oppkonstruert.

Les også: Vendela Kirsebom 50: Håper å tørre å date igjen

– Hun misforsto hva jeg sa, og jeg oppfattet ikke helt hva hun sa. Men etter fem minutter satte vi oss ned og skværet opp. Jeg er kjempeglad i Linni og har kjemperespekt for henne. Og i kveld skal vi spise middag sammen, kunne Vendela Kirsebom fortelle VG onsdag ettermiddag.

Hun er langt fra deppa over egen innsats.

– Det er kanskje litt rart, men egentlig gjør det ingenting å ryke ut. Jeg er bare så utrolig glad for oppholdet her, og hadde ikke engang forventet å komme til finaleuka, sier Vendela.

Nå står Lothepus, Petter Pilgaard og Ida Gran-Jansen igjen i søndagens finale.

Husker du denne?: «Farmen»-drama: Her går det galt for Petter Pilgaard

– Jeg er superglad for Petter og Lothepus som nå er i finalen, og Ida har jo ikke snakket om annet enn å vinne siden før vi kom til gården - hun har vært så «obsessed» på å vinne, som det konkurransemennesket hun er, at det nesten ikke var morsomt lenger - men for meg har ikke det vært så viktig. Jeg ble med for opplevelsen og har elsket det - jeg er helt overveldet og happy, sier Vendela Kirsebom.

Linni Meister kom inn midtveis i sesongen og er godt fornøyd med oppholdet.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så langt som jeg gjorde – og at jeg skulle være der så lenge som jeg ble. Til venner og familie hadde jeg sagt at jeg kommer nok hjem etter et par dager. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli i fire uker, sier Linni Meister til VG.

Noe av det Linni satte størst pris på med å være med i «Farmen», er at det har gitt henne anledning til å vise flere og andre sider av seg selv.

– Folk har lett for å dømme meg. Det tror

at jeg bare er det de ser, en pompøs dame med langt lyst hår og lys stemme. Mange tenker at det er ikke noe mer enn det. Ofte skal det ikke så mye til for å imponere litt, heller. Men ingenting gleder meg mer enn å vise at skinnet bedrar, sier hun.

Les også: Lothe og Pilgaard reklamerer for klær på «Farmen»

Vendela Kirsebom oppdaget også nye sider ved seg selv gjennom å være storbonde i to omganger.

– Jeg er litt stolt av at vi klarte begge ukesoppdragene, at jeg klarte å få med meg gjengen til å gjennomføre dem. Jeg oppdaget nok at jeg også hadde evnen til å lede - det har jeg ikke helt vært klar over før, sier Vendela som også fikk ny respekt for norsk landbruk.

– Helt klart. Respekten for norske bønder steg. Vi tenker ikke på all den tid og kjærlighet de gir dyrene sine for å kunne gi oss godt kjøtt - det tar vi mer for gitt. Oppholdet på «Farmen» har lært meg å sette pris på norsk landbruk, sier hun.

Lest denne?: Bake- og «Farmen»-Ida: – Ja, jeg har kjæreste

Vendela Kirsebom forteller at den ene kua som hun melket hver dag i seks uker har fått en kalv etter oppholdet, og at eierne sendte henne et bilde av kalven for å oppdatere henne.

– Slike ting er bare fantastisk. Jeg er også invitert til flere gårder for å overvære lamming, og det har jeg takket ja til, sier hun.

Også Linni Meister satte pris på de fire ukene hun fikk på gården.

– Det var en stor opplevelse å være med i «Farmen» - hvor ofte får man anledning til å leve hundre år tilbake i tid?. For meg var det helt uaktuelt å tenke tanken på å ta med meg mobiltelefon eller andre moderne hjelpemidler. Ellers så tenker jeg det var godt å stoppe litt opp og kjenne på livet. Bare det å sitte rundt et bord hvor ingen satt med nesa ned i mobiltelefonen var stort i seg selv.