Vendela Kirsebom 50 i dag: Håper å tørre å date igjen

Vendela Kirsebom har trengt en pause fra kjærligheten, men nå er hun kanskje klar. Hun lover også å by på overraskelser i ny bok.

I 2015 gikk hun flere runder i retten etter at hennes tidligere samboer Ewald Eilertsen stevnet henne etter økonomiske uenigheter. Det endte med at han ble dømt til å betale henne 1,2 millioner kroner.

– I og med at det forrige forholdet fikk en så vanskelig slutt, har det vært deilig å ha det stille etterpå. Det å skulle tenke på å gå inn i et nytt forhold har ikke ligget øverst på ønskelisten, sier Vendela Kirsebom til VG.

Hun og Eilertsen gikk fra hverandre i 2014. Nå, nesten tre år senere, er hun ikke fremmed for nye eventyr.

– Har vært redd

– Jeg har vært redd for å hoppe ut i det igjen. Men nå ser jeg for meg at jeg kanskje skal tørre å si ja til en date, sier hun.

Ikke slik at det har manglet på tilbud. For noen tør å spørre supermodellen om stevnemøter.

– Det har faktisk vært en del som bedt meg ut på date etter å ha sett meg i «Farmen» også. Jeg får faktisk henvendelser fra overalt, ler den tidligere supermodellen.

ETTERTRAKTET: Vendela Kirsebom ble oppdaget av modellmamma Eileen Ford da hun var tenåringsjente og har siden prydet mange av de gjeveste moteforsidene verden over. Foto: FAKSIMILER

Hun innrømmer gjerne at det er litt skummelt å bli 50 år.

– Det er jo så mye som ligger bak meg. Jeg har opplevd så mye. Og jeg vet jo ikke hva som ligger foran meg. Mormoren min ble 102 år, så kanskje er jeg bare halvveis i livet, sier Kirsebom med et smil.

Hun legger ikke skjul på at hun har levd et rikt og spennende liv så langt.

FARMEN-KJENDIS: – Det har vært moro å være med i Farmen-Kjendis, sier Vendela Kirsebom. Her morer hun seg med Petter Pilgaard (t.v.) og Lavrans Solli. Foto: MATTIS SANDBLAD , VG

– Livet har nok lært meg at jeg er tøffere enn jeg kan se ut som. Det har det vært godt å føle på. Jeg er jo egentlig snill, og det har blitt utnyttet. Men det går bare til et visst punkt. Da er det slutt. Tross alt reiste jeg ut i verden helt på egen hånd som 16-åring. Man blir tøff av det. Dessuten har jeg en mor og en mormor som var vant til å klare seg selv, sier hun.

Samtidig er hun den som så langt oftest har tydd til tårene på «Farmen»-gården, enten det er når lammene er syke, grisen skal slaktes eller deltagere reiser hjem.

– Jeg er nok veldig følsom, innrømmer hun.

UJÅLETE: Vendela Kirsebom har levd av et vakkert utseende, men hevder at hun egentlig er svært lite opptatt av utseendet. Hun stilte nesten usminket til møtet med VG. Foto: FRODE HANSEN , VG

Det blir ikke den aller største 50-årsfeiringen i dag.

– Jeg skal på lunsj med en venninne – og i kveld blir det middag med en annen venninne, hennes familie, eksmannen min Olaf og våre to døtre, sier Kirsebom.

Det står også en jentemiddag på programmet, men den er ikke helt spikret ennå.

– Det er bare kaos hjemme etter at vi hadde en stor lekkasje i september. Alt står fortsatt på hodet og jeg deler soverom med yngstedatteren min på 16. Så vi får se, sier 50-åringen.

Selv om hun er vant til å være i rampelyset, har hun merket at interessen rundt hennes person er stor etter at hun nå er på TV tre ganger i uken i «Farmen kjendis».

HUD OG KATT: Kari Jaquesson og Aylar Lie. Foto: ALEx IVERSEN , TV 2

Vendela stiller seg likevel litt undrende til oppmerksomheten rundt den voldsomme krangelen mellom Kari Jaquesson (54) og Aylar Lie (32). De to var som hund og katt på gården, og har også etter at de begge røk ut hatt verbale oppgjør.

– Det er jo litt spesielt. Men de er jo to sterke damer. Og Kari er jo provoserende. Det er sånn hun er. Men det er dumt at det blir sånn som nå. Ting skjer, og man blir sint og sur. Men etterpå bør man bare si beklager og gå videre, sier Vendela.

Når hun nå er 50 år, samler Vendela livet sitt mellom to permer. Hun kan røpe at hun nettopp har signert avtale med forlaget Vigmostad og Bjørke. Planen er at biografien, som hun får hjelp til å skrive, skal lanseres til høsten.

Hun kommer til å fortelle åpenhjertig om supermodellkarrieren, om kjærligheten, skilsmisse, samlivsbrudd og rettssaker.

– Vel, kanskje ikke altfor mye om rettssakene, for det er så kjedelig. Men jeg håper å kunne innvie leserne i noen overraskelser. Det er ikke sånn at offentligheten vet alt om meg, sier hun hemmelighetsfullt.

GODE VENNER: Vendela Kirsebom og eksmannen Olaf Thommassen I 2006, mens de fortsatt var gift. I dag har de to et godt vennskap. Foto: FRODE HANSEN , VG

Samtidig er hun ikke bare opptatt av å se bakover, selv om hun som 50-åring har opplevd veldig mye. Målene for fremtiden er klare.

– For meg er det viktig å tørre å tro mer på meg selv. Jeg har lyst til å gjøre noe med «businessen» min. Jeg vil gjøre mer enn bare å fronte produktene slik det er i dag. Jeg vil inn på eiersiden. Være en større del av det hele. Og så vil jeg gjerne klare å komme helt opp til toppen av Presten, ikke måtte gi opp slik jeg gjorde da jeg var med i «71 grader nord».

Hun trives godt med TV-prosjekter som «71 grader nord» og «Farmen kjendis», selv om døtrene hennes steilet litt da de fikk høre at hun skulle være med i sistnevnte program.

– De lurte nok veldig på hvordan jeg kunne finne på noe slikt. Men nå følger de med og synes egentlig det er ganske gøy, sier Vendela.

PÅ GALLA: Vendela på Se og Hørs kjendisgalla i fjor Foto: Trond Solberg , VG

Hun har også fått tilbud om å være med i «Skal vi danse».

– Men det takket jeg nei til. Både fordi jeg synes det ser litt voldsomt ut i seg selv, men også fordi dette er et program med mye glitter og glamour – og er det noe jeg har hatt mye av i livet mitt så er det nettopp glitter og glamour.

Likevel er det deltagelsen i NRK-programmet «Hvem tror du at du er» som har vært det viktigste for Vendela Kirsebom. Der møtte hun sin tyrkiske far for aller første gang.

– Det var mange brikker som falt på plass for meg da, sier hun.

