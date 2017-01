TV-seerne ble lurt: Avtalt spill at Ingeborg Myhre forlot «Farmen kjendis»

Ingeborg Myhre (42) tapte tvekampen i «Farmen kjendis» med vilje, siden hun hadde hjemlengsel.

I søndagens episode av «Farmen kjendis» var det «Lotto»-vertinnen Ingeborg Myhre (42) som måtte forlate konkurransen. For TV-seerne virket det som om Myhre ga alt og kjempet til siste stund, selv om hun tidligere hadde sagt at hun lengtet veldig hjem.

Overfor VG avslører Myhre at det var avtalt spill at hun skulle forlate «Farmen kjendis» den dagen.

– Vi hadde avtalt at jeg skulle bli andrekjempe, siden jeg ville reise hjem. Tore ville egentlig valgt en mann som førstekjempe, men siden jeg ville hjem, valgte han Ida. Det hadde vært rart om han valgte meg som førstekjempe, siden vi var bestevenner inne på gården, sier Myhre.

Ifølge Myhre var også førstekjempen Ida Gran-Jansen (29) med på planen.

– Jeg tapte slegge-tvekampen med vilje, og det visste Ida at jeg kom til å gjøre. Under tvekampen sto jeg bare og hugde løs, sier Myhre.

Men da Myhre kom hjem, angret hun på at hun tapte med vilje.

– Jeg tenkte: «Hva har jeg gjort?!». Dersom jeg hadde valgt tautrekking, hadde jeg slått Ida, siden jeg er fysisk sterkere enn henne, sier Myhre.

GA IKKE ALT: Ingeborg Myhre tapte tvekampen i slegge med vilje. Foto: Alex Iversen/TV 2

Tore Petterson vil ikke utdype det angivelige avtalte spillet overfor VG.

– Jeg valgte Ida som førstekjempe fordi jeg synes at hun fortjener å vinne og at hun må gjennom en kamp for å bevise det, sier Petterson.

Ida Gran-Jansen forklarer hvorfor hun valgte Myhre som andrekjempe:

– Ingeborg hadde hjemlengsel, og hun ville dra hjem. Det ble vinn-vinn for henne om hun måtte dra hjem eller fikk bli, og derfor valgte jeg henne som andrekjempe, sier hun til VG.

– Det er kjempedeilig å være videre i konkurransen. Men det var trist at Ingeborg måtte dra, siden vi ble gode venner inne på «Farmen»-gården, legger Gran-Jansen til.

I TVEKAMP: Ingeborg Myhre og Ida Gran-Jansen møtte hverandre i slegge-tvekamp. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hjemlengsel

Årsaken til at Myhre ville reise hjem, var hjemlengsel. Etter fire uker inne på «Farmen kjendis»-gården ble savnet for stort etter ektemannen, datteren på elleve år og sønnen på fire år.

– Jeg lengtet så hjem, at på slutten var jeg helt ferdig. Da vi fikk brev hjemmefra i tillegg, rant det over, sier hun.

VG har tidligere skrevet om at «Farmen kjendis»-deltagerne fikk lov til å ringe hjem til management og forretningsforbindelser én gang i uken. Den muligheten benyttet Myhre til å ringe ektemannen sin.

– Jeg lurte produksjonen og sa at mannen min var manageren min, slik at jeg fikk ringe til ham. Men det var det dummeste jeg gjorde, siden jeg hørte at han var deppet og skjønte at alle savnet meg. Da fikk morshjertet mitt veldig dårlig samvittighet, sier Myhre.

– Produksjonen og psykologen anbefaler at vi ikke skal ha kontakt med familien. Hadde jeg kunnet valgt på nytt, hadde jeg bare levd i «Farmen»-boblen, legger hun til.

Da Myhre kom hjem til familien etter å ha vært borte i over en måned, ble det en intens opplevelse.

– Det var helt fantastisk å komme hjem, men det ble også litt voldsomt. Sønnen min hadde separasjonsangst i flere måneder etterpå, mens jeg hadde behov for å være alene etter å ha delt seng med andre i fire og en halv uke, sier hun.

UTE AV «FARMEN KJENDIS»: Lotto-vertinne Ingeborg Myhre. Foto: Alex Iversen/TV 2

Viser ikke alt på TV

Myhre, som selv har jobbet med TV-produksjon i mange år, synes det er rart at TV 2 ikke velger å vise hele historien rundt hennes «Farmen»-exit.

– Men jeg skjønner at de ikke vil ødelegge for seerne, siden alle tvekampene til nå har vært så spennende. Det er mange historier som er klippet annerledes, sier Myhre, og trekker frem drikkingen til henne, Tore Petterson og Linni Meister i storbondehuset som et eksempel:

– Det ser ut som om vi sitter og drikker alkohol alene og ikke deler med de andre, men det gjorde vi. Vi tok bare en shot hver, så sparte vi resten til de andre, sier hun.

Myhre forteller at hun ble syk under den andre uken av «Farmen»-oppholdet, og at hun derfor måtte holde sengen i flere dager. Det har TV-seerne heller ikke fått se.

– Det virket som om jeg ikke bidro så mye på gården, med i virkeligheten lå jeg i fire dager med omgangssyke i den andre uken. I den første uken trakk jeg meg litt unna, siden det var overveldende å være blant elleve andre mennesker som er vant til å få oppmerksomhet og prate mye, sier hun.

TV 2s presseansvarlige for «Farmen kjendis», Alex Iversen, svarer dette når VG spør om de var klare over at det var avtalt spill mellom deltagerne at Ingeborg røk ut i søndagens episode:

– Vi var klare over at det ble snakket om en avtale mellom noen av deltagerne denne uken. Disse avtalene ble ikke gjort foran kamera, og helt fram til tvekampen visste vi ikke om deltagerne ville følge planene eller ikke. Vi opplevde Ingeborg som motivert før kampen, noe hun også gir uttrykk for til Gaute i hans samtale med henne, sier Iversen.