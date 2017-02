TV 2 rydder opp i skatteblemme etter «Farmen kjendis» og «Skal vi danse»

TV 2 blar opp hundretusener slik at Leif Einar Lothe (47) og Eilev Bjerkerud (27) skal slippe å måtte betale for bilpremiene sine.

VG kunne tirsdag gjøre både den nykårede «Farmen kjendis»-vinneren og fjorårets «Skal vi danse»-seierherre – samt TV 2 – oppmerksomme på at premiene i kjendiskonkurransene er skattepliktige.

Det falt slett ikke i god jord hos de to TV-stjernene.

Skattenyheten, som slett ikke egentlig er en nyhet, kom overraskende også på TV 2. Skattereglene om at deltagere i kjendisreality-program må skatte av eventuelle premier, er flere år gamle. Men nå har Skatteetaten presisert dette på sine nettsider.

Lothepus om skattesmellen: – Helt idiotisk

Finn Eide, advokat i Deloitte Advokatbyrå, opplyste til VG at premiemottageren ender opp med å måtte betale om lag 50 prosent skatt. VGs lesere engasjerte seg veldig i saken i går, og i kommentarfelt under saken og på Facebook mente mange at TV 2 burde rydde opp.

Lest denne? «Farmen»-Ida har holdt sykdommen hemmelig

Tilbyr løsning



Kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer til VG at de vil sørge for at Lothe og Bjerkerud «ikke får en uforutsett økonomisk belastning», men ønsker ikke å utdype dette i detalj.

– Som utgangspunkt er deltagerne selv ansvarlig for eventuell skatt på premiene, men vi har likevel bestemt oss for å tilby en løsning til Leif Einar Lothe og Eilev Bjerkerud, sier Dahl til VG.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Jan-Petter Dahl i TV 2. Foto: BJØRN S. DELEBEKK , VG

Vil koste

Men å gjøre opp for denne skattesmellen, blir ingen rimelig affære for TV-kanalen, forklarer advokater VG har vært i kontakt med – uten at de nødvendigvis er helt enige om størrelsen på beløpet.

Advokat Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge kroner forklarer til VG at hvis TV-kanalen skal dekke skatten, vil de måtte bla opp 50 prosent av bilenes verdi pluss 50 prosent av fordelen Lothes og Bjerkerud får ved at TV 2 betaler.

Lothes bilpremie har en verdi på 350.000 kroner, mens Bjerkeruds bil hadde en prislapp på 234.000 kroner.

– Altså vil de bla opp om lag 260.000 for Lothe og cirka 180.000 kroner for Bjerkerud. Totalt vil TV 2 måtte betale om lag 440.000 kroner for å dekke alle skatteutgifter for de to vinnerne, forklarer Hegdahl.

– Skal man sitte igjen med verdien på bilen etter skatt, må man i utgangspunktet ha fått det dobbelte. Men skattesystemet er progressivt, og det innebærer at skatteprosenten kan variere for disse to personene, legger han til.

Om Lothepus: – Liker at han er litt mannemann

Spår høyere beløp



Finn Eide på sin side mener at høyeste marginale skattesats på næringsinntekt er 49,9 prosent, for enkelhets skyld 50 prosent, for 2017.

– Det betyr at skatten av verdien på Lothes bil blir 175.000 kroner på høyeste trinn. Dersom denne skatten nå blir dekket av TV 2, er denne dekningen en skattepliktig ytelse som må grosses opp for at vinneren ikke skal få skatt av denne ytelsen igjen. Det betyr at brutto fordel av dekning av skatten blir 350.000 kroner for denne bilen alene.

TV-YNDLING: Lothepus i seiersøyeblikket. Foto: Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

TV 2 er innforstått med at VG presenterer regenstykkene, men vil ikke gå god for beløpene.

Nysgjerrig? Derfor var ikke Aylar på finalen

Puster lettet ut

Lothe setter pris på at TV 2 tar regningen.

– Men for min del er dette urettferdig fra ende til annen. Jeg lever ikke av å være kjendis, selv om jeg var med i «Farmen kjendis». Derfor blir det feil at jeg skal skattes. Det er jo Staten som er helt på trynet her. Det er ikke rettferdig overfor TV 2 heller, mener entreprenøren, som er musiker og «Fjorden Cowboys»-stjerne på si.

Fått det med deg? Enda en pengekrangel for Lothepus

Bjerkerud, som reagerte med «seriøst?» da VG informerte ham om skattesmellen, er nå lettet over å slippe uforutsette kostnader. Bilen har han for lengst solgt og investert i en ny.

– Det er flott at TV 2 ordner opp siden de ikke har opplyst om skatteplikten, sier han.

Artikkelen fortsetter under videoen.

«Lothepus» uttalte tirsdag at han regnet med å kunne argumentere med at han «ikke er kjendis», men det ville ikke nyttet. Reglene er tydelige. Det faktum at Lothepus har gitt bort bilen til samboeren, ville heller ikke gitt skattefritak.

– Man må betale skatt selv om man gir bort premien, presiserer Hegdahl.

Lothepus: Setter nye rekorder med «Fjorden Cowboys»

I likhet med Eide påpeker Hegdahl at skattesystemet er lagt opp slik at en arbeidsgiver eller oppdragsgiver plikter å rapportere inn alle utbetalinger på korrekt måte. I tillegg må arbeidstageren, i dette tilfellet realityvinneren, selv oppgi premieverdien.

Finalefest: Slik har «Farmen» forandret oss

SKATTEPLIKTIG: Her var Eilev Bjerkerud kjendis. Altså må han skatte av bilpremien. T.h.: Dansepartner Nadya Khamitskaya. Foto: Foto Thomas Reisæter/ TV 2

Hegdahl mener det er oppsiktsvekkende at TV 2 ikke har kjent til reglene og opplyst kjendisdeltagerne og mener de gjør rett i selv å ta støyten.

– Når TV 2 ikke kjenner skatteregelverket godt nok, burde de søkt ekstern hjelp. Kjendisene har mottatt premien uten at de er informert om skatteforpliktelsen, og da bør TV- i det minste bære en vesentlig del av skattekostnaden.

TV 2 på sin side forklarer:

– Dette er en spesiell situasjon, hvor det har kommet en presisering av reglene etter av avtalene ble inngått. I spørsmålet rundt innrapportering av premiene, så er både Lothe og Bjerkerud selvstendig næringsdrivende og dermed selv ansvarlig for å innrapportere dette, sier Dahl og legger til at de har innrapportert skattepliktige premier i de tilfellene der deltagerne er vanlige lønnsmottagere.

Endrer rutiner



TV-kanalen vil nå sørge for å unngå lignende ubehagelige overraskelser i fremtiden.

– I alle nye avtaler vil vi ta høyde for den nye uttalelsen fra skatteetaten, og informere deltagerne om reglene, forsikrer Dahl.

Nysgjerrig? Dette er Europas rikeste kjendiser

VG har vært i kontakt med Lene Ringså Solberg, seksjonssjef i rettsavdeling i Skatteetaten, som bekrefter skattereglene.