TV 2: Derfor er ikke A-kjendisene med i «Farmen kjendis»

TV 2 mener to faktorer er viktige årsaker til at de største kjendisene ikke er med i «Farmen kjendis».

«Ikke mange kjendiser her, nei», «Bare hørt om en av dem før» eller «de kunne kalt det C-kjendis Farmen».

Det var mange reaksjoner av denne typen i kommentarfeltet da VG lørdag morgen presenterte de nye «Farmen kjendis»-deltagerne.

Flere kjendiser i ymse klasser har takket nei, til tross for at den første sesongen av «Farmen-kjendis» ble en stor suksess for TV 2. 1,5 millioner nordmenn så at Leif Einar «Lothepus» Lothe vant i februar. Programmet vant også Gullruten i mai i kategorien «Beste konkurranse reality».

Bloggeren Sophie Elise fortalte til VGTV på den røde løperen før Gullrute-utdelingen i Bergen tidligere i mai at hun er blitt spurt, men har takket nei.

Hun er ikke alene.

– Jeg takket pent nei. Digger konseptet, men passet ikke i år. Synd egentlig, for Erlend Elias er med, og han er jo bare herlig, skriver en annen blogger, Trine Grung, på sin Facebook-side.

På Facebook skriver også tidligere MGP-general Jostein Pedersen at han har takket nei. Det samme skriver Torhild Strand om henne og ektemannen Sven Nordin.

– Det har vært lettere å caste «Farmen kjendis» denne gangen, og vi har møtt stor interesse i prosessen med å finne deltagere, sier presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen.

– Den vanligste årsaken til folk ikke kan delta, er at det for mange er vanskelig å være borte fra livet sitt i seks uker uker i strekk, fortsetter Iversen.

De som har takket ja og er klare for opptil seks uker på Farmen-gården utenfor Halden, er:

Aune Sand (51), kunstner, Frank Løke (37), tidligere håndballspiller, Stian «Staysman» Thorbjørnsen (35), artist, Erlend Elias (35), make-up-artist og stylist, Dennis Vareide (26), YouTuber i «Prebz & Dennis», Stian Sandø (25), programleder for «Newton», Inga Berit Lein (35), tidligere «Jakten på kjærligheten»-bonde, Martine Ek Hagen (26), skiløper, Johanne Thybo-Hansen (24), fra «Jegertvillingene» på TVNorge, Maiken Wahlstrøm Nilsen (26), tidligere «Top Model»-deltager og Lene Elise Bergum (45), selger/skuespiller.

– Det er to ting det er viktig å forstå når man skal caste kjendiser til TV-programmer i dag. Det først er at det er færre kjendiser enn før som alle har kjennskap til. Kjendiseriet er, i likhet med medievirkeligheten generelt, blitt fragmentert. Dennis Vareide er for eksempel en stor stjerne på sin arena, men lite kjent for de fleste over en viss alder, forteller Alex Iversen i TV 2.

Samtidig understreker han at det er andre sider ved «Farmen kjendis» enn bare å ha flest mulig A-kjendiser.

– Vårt fokus er først og fremst å lage «Farmen». Det viktigste er å finne deltagere vi tror kan være med å lage det best mulige innholdet, ikke hvor de kan plasseres på en stadig mer uklar kjendisskala. Dette var fokuset da vi castet den første sesongen, og vi har fulgt samme oppskrift denne gangen, sier Alex Iversen.