Tore Petterson fikk ikke kjøpe «Farmen kjendis»-hunden Balto

Tore Petterson ønsket å kjøpe Balto, men «Farmen kjendis»-hunden hadde allerede en eier før han flyttet inn på gården.

Den dansk-svenske gårdshunden var kun ti uker gammel da han kom til «Farmen kjendis»-gården i Bamble i Telemark. På Storøy gård fikk han navnet Balto, og fra første dag påtok TV-personligheten og komikeren Tore Petterson (37) seg ansvaret for hunden.

– Balto lyste opp «Farmen»-oppholdet mitt. Han var den eneste årsaken til at jeg holdt ut så lenge på gården. Jeg ble så knyttet til ham, så jeg kunne ikke reise fra ham, sier Petterson til VG.

TV-seerne har fått se at Petterson og Balto henger sammen som erteris inne på «Farmen»-gården. Valpen sover i sengen til Petterson, og han fotfølger ham rundt på gården.

– Han ble veldig knyttet til meg. Hver gang jeg var borte, bjeffet den etter meg, sier Petterson.

MØTTES IGJEN: For noen uker siden fikk Tore Petterson møte Balto igjen, sammen med hans eier Thomas Moe Kristiansen. Foto: Privat

Ville kjøpe hunden

«Sofa»-stjernen forteller at han prøvde å kjøpe «Farmen»-hunden.

– Inne på gården maste jeg hele tiden på produsenten og sa at jeg ville kjøpe ham. Men han hadde en eier allerede før han ble med på «Farmen». Det har vært en sorg at jeg ikke fikk ta han med meg hjem, sier Petterson.

37-åringen innrømmer at det uansett hadde vært vanskelig for ham å ta seg av en hund nå, på grunn av hans travle timeplan.

«Farmen»-hundens eier er Thomas Moe Kristiansen. Han er aktiv i hundeklubben for rasen dansk-svensk gårdshund, og det var bestemt at han skulle kjøpe valpen allerede før TV 2 kontaktet oppdretteren.

– Jeg så tidlig at han var en sosial hund som var egnet til å være med på «Farmen». Så jeg svarte ja på forespørselen fra TV 2, og han ble sendt rett fra oppdretteren til «Farmen». Det var alltid planen at han skulle komme hjem til meg etter innspillingen, sier Kristiansen til VG.

Nå har Balto blitt 11 måneder gammel og går under sitt egentlige navn, Gimle. Hunden bor i Oslo sammen med sin fetter Milo på seks år og bestefar Gorm på tolv år.

FAMILIE: Eieren Thomas Moe Kristiansen har tre gårdshunder. Balto, som egentlig heter Gimle, bor sammen med sin bestefar Gorm og fetter Milo. Foto: Privat

Skal bli besøkshund

Kristiansen mener at hunden har fått en fin oppvekst på «Farmen».

– Han var sosial i utgangspunktet, men på «Farmen» fikk han utfolde seg, og han har blitt en fantastisk hund. Men han hadde litt kjendisnykker da han kom hjem. Han skulle ligge midt i sengen og sove, var ikke husren og skjønte ikke det med å bo i en leilighet. Bestefar påtok seg oppdraget med å lære ham opp, og nå er han mye mer selvstendig, sier Kristiansen.

KJENDISHUND: Balto, som nå heter Gimle, har blitt 11 måneder gammel. Foto: Privat

Hundeeieren, som både er butikksjef i en dyrebutikk og jobber som sykepleier, planlegger å bruke «Farmen»-hunden som besøkshund.

– Jeg ser hvor godt egnet han er til å være sammen med folk, og jeg har allerede tatt han med til pasienter. Når han blir 18 måneder, skal jeg melde han på kurs for å bli besøkshund, sier Kristiansen.

«Farmen»-hundene bruker hvert år å bli seerfavoritter. I 2013 sjarmerte Tassen hele Norge, og eieren ble den gangen tilbudt 60.000 kroner for hunden. Kristiansen har ikke fått et slikt tilbud, men han forteller at det har vært stor pågang til hundeklubben og oppdretteren etter at Balto dukket opp på «Farmen».

Delt omsorgsrett

For Petterson var vanskeligere å si ha det til valpen enn til de andre deltagerne da han forlot «Farmen»-gården. Gleden var derfor stor da «Farmen kjendis»-deltageren fikk møte Balto igjen for et par uker siden.

– Først skjønte Balto ingenting, og han bare løp fram og tilbake mellom meg og Thomas. Men etter en stund var det akkurat som om vi ikke hadde vært borte fra hverandre, og han hoppet opp i ansiktet mitt, sier Petterson.

KLEM: Tore Petterson gir en siste klem til Balto før han forlater «Farmen kjendis». Foto: Privat

Nå har Petterson og Kristiansen blitt enig om at de skal ha delt omsorgsrett for hunden.

– Jeg får låne Balto når jeg vil, og jeg er invitert med på skogstur sammen med Balto og Thomas, sier Petterson.

– Også er planen å skaffe meg en egen hund når jeg flytter sammen med kjæresten, legger han til.

Petterson ble i fjor høst kjæreste med svenske Marcus Rone.

Alex Iversen, presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, opplyser til VG at de fleste dyrene ble gitt tilbake til de opprinnelige eierne etter at innspillingen var over. Dette gjelder både katten, sauene, kyrne og hestene.

Grisungene ble solgt til mentors kone, mens hønsene ble solgt til en som jobber som snekker på «Farmen». Kopplammene, som ble syke inne på gården, ble også solgt og lever fortsatt.