Tonje Blomseth (22) trakk seg fra «Farmen kjendis» – angrer på at hun takket ja

Tonje Blomseth (22) valgte å reise hjem etter åtte dager på «Farmen»-gården.

I kveldens episode av «Farmen kjendis» på TV 2 får TV-seerne se at friluftsbloggeren Tonje Blomseth (22) trekker seg fra realitykonkurransen.

Årsaken er at hun synes det er vanskelig å leve så tett på de andre deltagerne.

– Jeg trivdes ikke så godt på «Farmen». Det hadde ingenting med gårdsarbeidet eller de andre deltakerne å gjøre, men det ble veldig slitsomt for meg når vi var så mange som gikk oppå hverandre hele tiden, sier Blomseth til VG.



– Jeg var heller ikke komfortabel med hele realitypakken. Jeg har aldri prøvd reality-TV før, men nå fant jeg ut at det ikke var noe for meg, legger hun til.

Hadde 22-åringen kunnet velge på nytt, hadde hun sagt nei til å delta på «Farmen kjendis».

– Jeg angrer på at jeg ikke sa nei da jeg fikk tilbudet. Siden jeg tvilte så mye før jeg flyttet inn på gården, så burde jeg skjønt at det kom til å bli et problem for meg. Det er synd for både min del og produksjonen sin del at jeg trakk meg så tidlig, sier hun.

Til vanlig er Blomseth, som for to år siden ble angrepet av elg i Alaska, vant til å være alene i naturen med sine hunder. Hun lever av ekspedisjoner og friluftsblogging og hun er bosatt i Karasjok sammen med kjæresten Per-Anders Eira (32).

Har temperament

For Blomseth var det vanskelig å ikke få noe alenetid inne på «Farmen»-gården.

– Favorittplassen min på gården var utedoen, siden der kunne jeg sitte i fred i tre minutter. Siden det alltid var noe som måtte gjøres på gården, så kunne jeg ikke gå og sette meg i skogen i flere timer, sier hun.

Allerede da Blomseth fikk tilbudet om å være med i «Farmen kjendis», skjønte hun at det å skulle leve så tett på en gjeng med mennesker kunne bli et problem.

– Jeg visste at det ville være en utfordring, og derfor brukte jeg en og en halv måned til å tenke på før jeg takket ja til å være med på «Farmen», sier hun.

SLIK LEVER HUN TIL VANLIG: Tonje Blomseth og samboeren Per-Anders Eira jobber med reindrift i Karasjok. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

Blomseth forteller at hun gjennom hele prosessen hadde en åpen dialog med produksjonen om at det kunne bli en utfordring for henne. De ble enige om at hun skulle være med så lenge som mulig. Men allerede på den åttende innspillingsdagen ble det nok for Blomseth.

– Jeg trodde ikke at det skulle skje allerede etter en uke. Men jeg greide ikke å være der lenger, og jeg tenkte at det var bedre å trekke seg før jeg gjorde noe galt og ble sett på som «den sure». Jeg har litt av et temperament, og jeg visste at lunten min kom til å bli kortere og kortere om jeg var der lenge, sier hun.

TV 2: – Ingen problemer



Farmens pressekontakt i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at produksjonen visste at Blomseth var usikker allerede før hun flyttet inn på gården.

– Tonje hadde gitt uttrykk for at hun var usikker på hvordan hun kom til å takle å leve så tett på andre mennesker. Vi hadde håpet å ha henne med lengre, men respekterer at hun valgte å trekke seg, sier Iversen.

– Kan man trekke seg kun fordi man vil hjem?

– De som deltar på «Farmen» er på gården frivillig. Hvis de ønsker å trekke seg får de lov til det. Uansett begrunnelse. Dette skjer som regel etter at det har vært en dialog med produksjonen over en tid, der vi prøver å motivere deltageren til å fortsette. Slik var det også i Tonjes tilfelle, sier han.

Ifølge TV 2 oppsto det ikke store problemer for produksjonen av «Farmen kjendis» da Blomseth valgte å trekke seg.

– Det medførte ingen problemer for produksjonen. Det er mulig det vil dukke opp utfordrere, men hvis det skjer er det ikke som konsekvens av Tonjes valg, sier Iversen.

KJENDISREALITY: 12 deltakere flyttet inn på «Farmen kjendis»-gården i Telemark. Tonje Blomseth er nummer to fra høyre. Foto: Mattis Sandblad/VG Foto: Mattis Sandblad , VG

Blomseth påpeker at de andre deltakerne er ikke årsaken til at hun angrer på «Farmen»-deltakelsen.

– Jeg ble godt kjent med de andre deltakerne på den korte tiden jeg var der, og det var trist å reise fra dem. Jeg fikk god kontakt med Lars (Barmen) inne på gården, siden han var også en person som trengte alenetid. Og Vendela (Kirsebom) var veldig støttende og ble en morsfigur inne på gården, sier hun.

Skal på ekspedisjon

Etter at Blomseth forlot «Farmen»-gården i i Bamble i Telemark, bar det rett til fjells for 22-åringen.

Dette året vil Blomseth bruke på flere ekspedisjoner, og allerede om et par dager reiser hun på en stor ekspedisjon i to og en halv måned.

Til våren er hun aktuell i TV 2-serien «Bloggerne», som ble spilt inn i fjor sommer og høst. Da får TV-seerne et innblikk i Blomseth og samboerens liv på vidda i Karasjok med reinflokken.

«Farmen kjendis» satte premiererekord for en uke siden med 876.000 seere.

Søndag gjorde realityserien enda et hopp. 920.000 seere så i snitt på hele programmet, mens tvekampen som endte med at Kari Jaquesson måtte pakke sakene sine, lokket over én million skuelystne.