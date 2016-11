Tomme trusler fra «Farmen»-fansen

Opprørte TV-seere truet med boikott etter at folkefavoritten røk ut søndag. Likevel øker seertallet.

Oddvar Jenssen (33) ble knust av Ali Ahmad (29) i øksekastkonkurranse søndag – etter å ha blitt kastet ut i tvekampen av Burhan Qaderi (30), storbonden han opprinnelig var hjelper for.

Tvekamp-episoden satte sesongrekord med 820.000 skuelystne, og mange tusen av disse gikk bananas i sosiale medier da publikumsyndlingen Oddvar måtte forlate gården.

Seerne svikter ikke

Opptakten til episoden hadde allerede hisset på seg illsinte seere, som mente Oddvar ble offer for skittent og feigt spill.

UTE: Oddvar Jenssen (33). Foto: SKJERMDUMP FRA TV 2

Svært mange truet med å slutte å se på realityserien da den populære sørlendingen var ute, fordi de mente Oddvar var den eneste verdige vinneren. Opprørte «Farmen»-fans etterlyste regelendringer fra TV 2 i kjølvannet av de de mente var en skandaleutvikling i serien.

Til tross for truslene om boikott – «Farmen» øker i antall seere. I går, mandag, fristet serien 731.000 seere – mot 720.000 seere mandag for en uke siden.

– Det er flott at seerne engasjerer seg rundt alt som skjer, og minst like hyggelig at de fortsetter å se på «Farmen» uke etter uke. At seertallene fortsetter å vokse, er vi selvsagt veldig godt fornøyd med, sier kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Vil ha Oddvar tilbake



I kommentarfelt i sosiale medier sier spør mange om Oddvar kommer inn igjen etter at Burhan valgte å trekke seg i går, men TV 2 forklarer at de er nok deltagere inne på gården til at de ikke trenger å hente inn folk.

– Hvis Burhan ikke hadde trukket seg, ville det vært en ekstra person med inn i finaleuken. Men det er mange nok der inne til at det ikke er noe problem, sier Alex Iversen, pressekontakt for «Farmen», til VG.

