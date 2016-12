To år etter seieren har «Farmen»-vinneren ennå ikke fått hele premien

Magnhild Vik (45) vant bil, hytte og alarm i 2014, men alarmen har hun ennå ikke sett noe til.

Magnhild Vik fra Innfjorden vant den tiende sesongen av «Farmen» i 2014. Bilen og hytta fikk hun da, men premien fra Sector Alarm har latt vente på seg.

Da alarmen skulle leveres, fikk Vik beskjed om at det ikke var dekning for den i området hun bor i.

– Men jeg ble tilbudt 10.000 kr som kompensasjon. Da jeg ikke godtok det med en gang, skulle jeg få snakke med en som skulle ta saken videre, men jeg hørte aldri noe mer fra dem, sier Vik til VG.

Tidligere denne uken tok hun nok en gang kontakt med alarmleverandøren.

– Det har jo tross alt gått to år!

Sissel Eckblad, kommunikasjonssjef i Sector Alarm, sier til VG at de har vært i tett dialog med vinneren, men at de ikke har leveranse til området hvor hun bor eller har hytte.

– Vi har også tilbudt henne å gi bort premien til andre. Det har hun ikke ønsket, og vi har derfor tilbudt henne en kompensasjon tilsvarende verdien på premien. Den verdien er 10.000 kroner og ikke 50.000 kroner, sier Eckblad.

Vik mener imidlertid bestemt at hun ble opplyst om at det dreide seg om at premien hadde en verdi på 50.000 kroner.



Alex Iversen, pressekontakt for «Farmen», skriver i en e-post til VG at de jobber for at overrekkelsen av premiene skal gå så bra som mulig hver sesong.

«Det ønsker også våre samarbeidspartnere. Der hvor det har vært utfordringer i forhold til logistikk og leveranse, har vi forsøkt å finne gode løsninger for å tilrettelegge for vinneren. Og vi tar gjerne en prat med Magnhild til uka», skriver Iversen.

Han har ikke kunnet svare på hvilken verdi det var på alarmpremien «Farmen» opererte med i 2014.

Vik er for tiden travelt opptatt med verv i både kommunestyret og formannskapet i Rauma kommune. Derfor sier hun at hun nok har noe skyld selv i at prosessen har gått litt tregt. I februar i år sier hun at hun tok hun kontakt med TV 2, men at hun ikke har hørt noe mer fra dem.

– Det kan fortsatt hende vi får til en grei avtale, konkluderer Vik optimistisk.

Sector Alarm er ikke lenger noe med «Farmen» å gjøre.

– Vi har vært «Farmen»-sponsor i flere sesonger, og det har fungert veldig bra. At vi ikke er med nå, har sammenheng med at vi vurderer at vi får mer igjen for pengene våre gjennom andre tiltak og kommunikasjonskanaler, sier Eckblad.

På søndag viser TV 2 årets finale av «Farmen», og da stikker en av disse av med hytte og bil.