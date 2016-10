Sunniva og Marius: «Farmen»-flørt med komplikasjoner

Sunniva Godal (22) og Marius Hofsøy (22) sjarmerte hverandre da de flyttet inn på gården, men noe skjedde.

TV-seerne var raskt vitner til den intense sjarmoffensiven. Allerede første uken fleipet de to realitydeltagerne om frieri. Men fire uker ut i «Farmen» ble det slinger i valsen.

I et ferskt klipp som ble lagt ut på TV 2s nettsider tirsdag, og som ikke er vist på TV, er Marius ikke særlig begeistret. «Den gryende romansen fikk en brå slutt», skriver TV2.no.

– Jeg og Sunniva startet tett og har et godt forhold, men det er litt man irriterer seg over etter hvert. Og jeg orker ikke å være så nær de jeg går rundt og gnager på. Da har det blitt litt avstand egentlig, betror Marius alene foran kamera og utdyper at det er «attityden og fremtoningen Sunniva har, som ikke egentlig sjarmerer ham».

Sunniva på sin side gir inntrykk av ikke helt å forstå hvorfor Marius har snudd. Hun forklarer at hun prøver å spørre hvordan han har det, men at hun får lite tilbake.

– Det er litt vanskelig å ha en samtale med en sånn person, sier hun og innrømmer at «nå er det litt tungt».

FØR: Marius og Sunniva under en kjøkkenflørt få dager etter «Farmen»-starten. Foto: SKJERMDUMP FRA TV 2

I samtale med Åsta Hølmo (23), mens de sitter og melker kua, sier Sunniva at hun synes Marius er barnslig og selvopptatt. Derfor er det ikke noe stort tap for henne at de ikke har god kontakt lenger.

Men det var da. «Farmen» er ferdig innspilt, og begge er tilbake til sin vante hverdag. Marius kommer fra Horten og jobber som fengselsbetjent i Oslo, mens Sunniva kommer fra Bærum og er for tiden idrettsstudent ved Høgskolen i Bergen.

– Vi snakkes sammen hver dag. Da dette klippet ble lagt ut i går, var det litt overraskende. Det endte med at vi ringte hverandre og sa unnskyld, forteller Sunniva til VG.

– Kleint



Hun føler at intrigene dem imellom er dratt ut av proporsjoner i klippet.

– Dette ble spilt inn da særlig Marius hadde en dårlig dag. Vi hadde jo alle det der inne fra tid til annen. Jeg kalte ham barnslig og selvopptatt, men det var «in the heat of the moment». Marius hadde klaget på at han lengtet hjem, og jeg svarte med å bli irritert. Det var teit av meg. Uansett var det kleint å se klippet, forklarer en leende Sunniva.

SVERMER FORTSATT: Marius Hofsøy og Sunniva Godal, her under møtet med VG før de flyttet inn på gården og møtte hverandre for første gang. Foto: ODIN JÆGER

Marius reagerte også med humør da han ble minnet på hva han hadde sagt.

– TV 2 har gjort mye mer ut av dette enn det i virkeligheten var. De har laget en krangel. Sunniva og jeg var gode venner der og er det fortsatt. Det var kleint å se klippet nå. Vi hadde nesten glemt det, sier han til VG.

Marius presiserer imidlertid at den følelsen han kjente på den aktuelle dagen, var reell.

– Jeg var virkelig lei, men alt er tatt litt ut av kontekst. Likevel føltes det litt som en kniv i ryggen da jeg så at hun hadde diskutert meg med de andre deltagerne, sier han og ler.

Flørter fortsatt



Men «avsløringene» i klippet har ikke ført til ny feide. Marius bekrefter at de to fortsatt pleier hyppig kontakt, at de snakkes daglig, og at de «har hengt sammen» etter TV-innspillingen.

På spørsmål om de fortsatt flørter, og om det er noe på gang mellom dem, svarer Sunniva litt nølende og smilende at det er noe hun hverken vil avkrefte eller bekrefte.

– Men Marius er en veldig fin type, sier hun.

Også Marius blir hemmelighetsfull når VG spør om det er romantikk i luften:

– Ja, hvem vet? Kanskje er det, kanskje er det ikke? Det jeg kan si, er at Sunniva er en bra dame. Men hun bor i Bergen, og jeg har mitt Oslo-liv her.

Både Marius og Sunniva var single da de flyttet inn på gården i Halden i sommer.

