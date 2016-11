Stine splittet «Farmen»-gutta: Derfor ble de så rasende

Storbonden Stine Hartmann (30) ga en lang marsj i alliansen og sparket kompisen rett ut i tvekamp.

Ildyllen på gården er brutt. Stine Hartmann valgte i kveld Simen Amandus Haug Henriksen (34) til førstekjempe og hisset på seg sine fem nærmeste allierte venner inne på «Farmen».

Byguttas drøm om å stå igjen i finalen, fikk dermed en bråstopp. Simen må velge en av samme kjønn til motstander i tvekampen søndag, noe som innebærer at han må slåss mot en kameratene Ali Ahmad (29) eller Marius Hofsøy (22). En av dem ryker.

Særlig Ali tente på alle plugger, men også Marius, Åsta Hølmo (23) og Sophie Therese Lindberg (25) reagerte med sjokk. De to jentene gråt og følte seg ført bak lyset. Alle fem hadde stolt blindt på alliansen, som gikk ut på at de seks skulle få ut Laila Lockert (40) og Linda Snoen (45).

ISFRONT: Simen og Stine er fortsatt ikke på talefot. Foto: Skjermdump/TV 2

Simen brukte ord som «forbanna drittkjerring» og sa at han var dolket i ryggen. Tidligere i episoden, før valget, omtalte han også Stine som «dumme nek» i forbindelse med et annet upopulært valg. Det er imidlertid uklart om denne hendelsen egentlig fant sted etter førstekjempeseansen.

– For å være ærlig har TV 2 klippet veldig spesielt. Det har blant annet ikke kommet frem hvordan Stine opererte i kulissene. Stine kunne selvsagt velge hvem hun ville, men i motsetning til oss andre, var hun uærlig. Vi tre gutta har blitt fremstilt som idioter som pushet Burhan til å velge Oddvar til tvekamp, sier Simen til VG.

OPPRØRT: Ali og Marius etter å ha hørt førstekjempevalget. Foto: Skjermbilde/TV 2

Ali forklarer til VG at guttetrioen reagerte så sterkt fordi de mente Stine hadde brutt løftet om å velge Laila som førstekjempe. Han synes også det er betenkelig at TV 2 i forrige uke ikke viste hvilken rolle Stine hadde i å få publikumsfavoritten Oddvar Jenssen (33) ut av konkurransen.

– Jeg orker ikke drittkasting i media, men Stine hadde bekreftet at hun spilte med oss i mye større grad enn det som blir vist på TV.

– Betyr ikke det at hun rett og slett spilte godt?

– Ja, men da begynner vi å snakke et langt mer skittent spill enn da Oddvar ble valgt. Stine hadde aldri sagt til oss at hun følte seg utenfor i alliansen. Nå ser det ut som om vi guttene herjer hele gården, og at de andre bare er statister. Jeg fremstår som Hitler, og folk tror det har klikket for meg, sier Ali og koster på seg en latter.

VANTRO: Åsta måper ved siden av Simen og Laila da Stine sier Simens navn. Foto: Skjermbilde/TV 2

Marius hevder overfor VG at Stine spilte et skittent spill hele veien, og kjørte et dobbeltløp foran og utenom kamera.

– TV 2 har klippet det sånn at ingen skjønner at Stine var den største grunnen til at Oddvar ble valgt. I stedet blir vi i Olsenbanden fremstilt som drittunger. Så Stine må tåle at vi ble sinte. Selv om jeg ikke bærer nag nå, står jeg for alt jeg sa der inne, sier Marius.

Han legger til at han opplevde Stine som vanskelig å være rundt, og at det ikke var tilfeldig at hun havnet i to tvekamper tidlig.

– Men vi tok henne inn i alliansen. Så gikk hun bak ryggen på oss.

TUNGT: Stine valgte en tøff stil som storbonde. Foto: Skjermdump/TV 2

Stine: – Dårlig oppførsel

Stine på sin side forklarer til VG at hun aldri følte hun var en del av alliansen.

– Da jeg var i tvekamp med Anita og Sunniva, ønsket både Simen og Marius å få de to andre tilbake til gården. Marius var ikke særlig ålreit mot meg inne på gården. Og med tanke på at kun fem av oss seks ville få plass i finaleuken, hvorfor skulle jeg tro at jeg var en av dem? Men jeg ble overrasket over at alle klikket i vinkel.

Stine innrømmer at hun snakket mye med gutta om at Oddvar var en farlig rival.

– Jeg savnet Oddvar da han dro, men det er klart det ble en stor konkurrent mindre uten ham.

Burhan Qaderi (30), som trakk seg frivillig mandag, sier til VG at det ikke skal være tvil om at Stine prøvde å overtale ham til å velge Oddvar til førstekjempe.

– Beslutningen var min alene, men hun prøvde hardt. TV 2 har skånet Stine, og det er latterlig, mener Burhan.

Særlig ble Stines forhold til Simen betent etter valget, forklarer hun:

– Guttene viste ekstremt dårlig oppførsel. Det skjedde mye drøyt «behind the scenes» som var en ekstrem påkjenning, men som ikke kommer frem på TV. Simen sa noe til meg som jeg ikke vil gjengi, og han har ikke beklaget. I dag har han og jeg ingen kontakt. Ali beklaget etterpå, og vi er venner. Marius har jeg heller ikke kontakt med.

Simen på sin side sier han ikke har problemer med å snakke med Stine i dag.

– Vi har bare ikke møttes. Jeg kan sikkert beklage når jeg ser henne, det har jeg ingen problemer med. Men jeg er fortsatt uenig i det valget hun gjorde der og da.

Ali presiserer at de tre gutta skjønte at det ikke var noen automatikk i at de skulle nå finalen sammen.

– Men det var noe vi håpet på og prøvde på. Selvsagt kunne Stine i konkurransens ånd velge hvem hun ville, sier han og opplyser at han og Stine i dag har god tone.

Vurderer å anmelde

Ali sjarmerte TV-seerne da han flyttet inn på gården og ble hyllet i sosiale medier fordi han ble sett på som rettferdig. 29-åringen har i ettertid fått mye kjeft fra seere, deriblant truende og rasistiske meldinger.

– Det har kommet mange andre også. Jeg blir grillet fra høyre og venstre. Det har tatt helt av. Folk er gærne, men jeg klarer ikke å ta det seriøst.

– Kommer du til å politianmelde truslene?

– Jeg vurderer absolutt å anmelde for å tydeliggjøre at det ikke er greit med rasisme eller trusler hverken i sosiale medier eller andre sammenhenger.

Også Burhan har fått mye hat fra seere.