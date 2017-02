Sophie Therese Lindberg og Marius Hofsøy fra «Farmen» er blitt kjærester

«Farmen»-deltakerne fant lykken med hverandre etter at TV-programmet var ferdig.

Det bekrefter Lindberg overfor VG. Det var Se og Hør som først omtalte saken, og til ukebladet har paret følgende klare melding:

– Ja, vi er forelsket!

Les også: «Farmen»-Stine ut mot Sophie etter omstridt valg

Lindberg, som kom til finalen i høstens «Farmen», utdyper overfor ukebladet.

– Laila vant «Farmen», men jeg fikk absolutt noe godt ut av det jeg også. Det kan man trygt si – Marius er jo drømmemannen, sier hun til Se og Hør.

Etter at det ble kjent at Sophie ble slått på målstreken av Laila, og gikk glipp av seieren i «Farmen», uttalte hun til VG at det ikke var så hardt å gå glipp av premien.

– Men det var hardt ikke å vinne. Da var det i hvert fall greit at det var Laila jeg tapte for. Hun har mer livserfaring enn meg, og å bli slått av henne i en kunnskapstest, kan jeg svelge, sier Sophie og legger til:

– Hadde det vært en fysisk test, ville det vært krise å tape!

Hofsøy var involvert i en flørt med en annen deltaker inne på gården, Sunniva Godal. De to gled imidlertid litt fra hverandre mens TV-kameraene fulgte dem inne på «Farmen», men Godal uttalte til VG etter innspillingen var ferdig at de to snakker sammen hver dag.

De to avviste ikke en romanse i etterkant av «Farmen»

– Ja, hvem vet? Kanskje er det, kanskje er det ikke? Det jeg kan si, er at Sunniva er en bra dame. Men hun bor i Bergen, og jeg har mitt Oslo-liv her, svarte Hofsøy på spørsmål om det var noe romantikk mellom de to.