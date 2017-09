Slik finansierer deltakerne «Farmen»-oppholdet

En har tatt opp lån, en annen tar av BSU-kontoen, men de fleste tar av sparekontoen for å ha råd til å være med på gårdsrealityen.

I juli flyttet fjorten mennesker inn på en gård i Sandvika utenfor Arendal. Sammen skal de drive en gård på samme måte som i 1917, og leve i total isolasjon fra deres vanlige liv.

Hver uke ryker en deltager ut, dermed vil deltakerne som får være på gården lengst kunne gå flere måneder uten inntekt.

De av deltagerne med fastjobb har tatt permisjon uten lønn for å være med, dermed er det et betydelig inntektstap for de som når lengst.

Eunike Hoksrød (39) forteller at hun måtte ta opp lån før hun reiste på «Farmen».

– Det er tre måneder uten lønning, så jeg tok opp 50.000 kroner. Det får gå, men nå er det bare kona og datteren min som er hjemme, og jeg tror jeg og sønnen min er de som drar opp budsjettet, forteller hun.

Med jobb i inkassobyrå har Mats Beylergaard Brennemo (28) tatt de forhåndsreglene han kan for at kollegaene skal slippe å skrive inkassovarsler til ham.

– Jeg har satt mamma som disponent på kontoen min, så hun kan gå inn og sjekke at alt er i orden.

– Det går utover sparekontoen og BSUen dette her, legger han til.

Gitt søsteren makt over kontoen

Karianne Amlie Whalstrøm (26) har også gitt noen andre makten over kontoen sin mens hun er borte.

– Jeg bor sammen med søsteren min, og hun har fått ansvaret for å betale regningene mine, så alt kommer til å rulle og gå selv om jeg er borte. Jeg har ikke spart noe til dette, forteller hun, men som student får hun utbetalt stipend og lån fra lånekassen hver måned.

Trym Nygaard Løken forteller at han ikke har gitt noen makt over nettbanken mens han er borte, men at det meste av utgifter er satt på avtalgiro og autotrekk.

– Jeg har heldigvis fått inn et større sponsorbeløp nå, så tror det skal gå bra, forteller han, men avslører at om han går glipp av mange sponsoroppdrag på grunn av «Farmen» kan det bli trangt økonomisk til vinteren.

Tom Evensen (42) forteller at han har fått lønn frem til innflyttingen på «Farmen»-gården, men har permisjon uten lønn frem til han er slått ut av gårdsrealityen.

– Om jeg blir med hele veien er det et betydelig inntektstap, samtidig er ikke jeg hjemme heller og jeg er kanskje den som bruker mest penger, innrømmer han.

Betalt så mye som mulig på forhånd

Sunniva Dorotea Thorsen (30) og mannen har tatt grep for å minske utgiftene mens hun er borte.

– Vi har satt ned avdragene på lånet, også tar vi av sparekontoen, forteller hun.

Geir Magne Haukås (46) forteller at han ikke har lov til å kommentere om de får kompensasjon av TV 2 eller ikke.

– Vi har spart opp noen kroner, og det går utover det nå, sier han.

Vidar Helseth (38) tar også av oppsparte midler for å være med på «Farmen».

– Jeg har ikke spart til noe spesielt så de hadde jeg stående. Jeg har også tatt permisjon uten lønn, men dette er et eventyr, sier han.

Camilla Cox Barfot (31) forteller at hun dagen før hun dro til Aust-Agder ba venninnen, som også meldte henne på «Farmen», hente posten og sjekke mailen hennes.

– Jeg hadde litt ekstra på en konto så jeg tok av det og betalte det jeg kunne på forhånd, forteller hun.

Har ingen faste utgifter

Kristian Krubel Djupnes (21) jobber frilans som landbruksavløser, og dermed har han ikke fast jobb han har tatt permisjon fra. I tillegg bor han for tiden hjemme hos foreldrene sine.

– Jeg har ingen faste utgifter sånn sett, så om jeg ikke har mulighet til å bruke bankkortet mitt går det heller ingenting ut, forteller han.

Amalie Snøløs (21) flyttet hjem fra Porsgrunn før hun startet «Farmen»-tilværelsen.

– Jeg flyttet hjem på grunn av «Farmen», om jeg ikke hadde kommet med hadde jeg dratt rett til Oslo og startet på årsstudium i psykologi, forteller hun.

Tale Myhre (24) har flyttet hjem i anledning «Farmen»-deltagelsen.

– Jeg sa opp leiligheten og flyttet til mamma, så jeg har ingen utgifter og nå trenger jeg ikke stresse med å finne ny jobb når jeg kommer hjem heller, forteller hun.

– Mottar ikke honorar



Halvor Sveen (47) driver en gård sammen med broren sin, og før han dro fikk de gjort en del klart før høsten.

– Han må ta alt der nå, forteller han.

Line Soumalainen (55) har bedt naboene i Ørje holde et øye med gård, grunn og dyrene.

– Jeg har overført litt penger til en venninne som kunne betale noen regninger. Så har jeg bedt posten om å holde igjen posten en periode. Jeg sa jeg var på ferie og at jeg kunne bli borte i tre uker eller tre måneder, sier hun.

Pressekontakt for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, sier at de ikke ønsker at penger skal være motivasjonen for å delta i programmet.

– «Farmen»-deltagerne mottar ikke honorar for å være med i Farmen. Vi ønsker at motivasjonen skal være opplevelsen, og et ønske om delta i kampen om tilværelsen. Det å være deltager på Farmen er frivillig, og vi har ikke inntrykk av at dette skaper store problemer. I år var det nesten 9000 nordmenn som ønsket å delta i programmet.