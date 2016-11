Skuffet Oddvar måtte forlate «Farmen» etter nervedrama

Eventyret er over for publikumsfavoritten. Oddvar Jenssen (33) måtte se seg slått av Ali Ahmad (29) i en nervepirrende kamp.

De to rivalene lå tett helt til siste omgang, og Oddvar hadde god vinnersjanse helt til Ali i runde tre sendte øksen midt i blinken. Utfallet følger i kjølvannet av en uke som har provosert TV-seerne voldsomt.

Oddvar forklarer nedturen ovefor VG:

– Jeg hadde kastet øks en gang i en bursdag, da traff jeg. Men det var nok en tilfeldighet, for jeg traff ikke på «Farmen». Jeg var ikke god nok den dagen, sier Jenssen og sier han valgte Ali til andrekjempe, fordi han trodde han var den han hadde størst mulighet for å slå.

– Marius er større og sterkere, og jeg tror også Simen ville vært seig i melkespann eller tautrekking. Ali og jeg var like i størrelsen.

Men så gikk han altså på en solid smell. Ali har tidligere knust en annen sterk rival i nettopp øksekast – Lars Magne Ullvang (22).

Oddvar skulle gjerne ha vært med lenger i «Farmen».

– Jeg var ikke klar for å ryke ut. Jeg hadde lyst til å komme langt, sier sørlendingen, som har vært tusenkunstneren på gården.

VANT: Ali Ahmad har taket på øksekast. Foto: Håvard Gjeisklid Isachsen/TV 2

Single Oddvar: – Kunne bodd ei dame her

– Klarte ikke å feire

Ali har hatt god tone med Oddvar underveis, selv om han har vært klar over at sørlendingen ble en stadig større konkurrent. Nettopp Ali var en stor pådriver for at storbonden Burhan Qaderi (29) skulle velge Oddvar til førstekjempe.

Burhan: – Visste det ville skape mye dritt

– Det var kjipt å slå ut folkehelten. Jeg klarte ikke å feire engang. Men Oddvar måtte ut, forklarer Ali til VG.

Singel Ali: – Hun må være aktiv og amibisiøs

Oddvar har fått mange fans både inne på «Farmen» og blant TV-publikummet denne høsten. Han har stort sett unngått konflikter, og han sendte ut kontroversielle Lasse Bergseter (49) forrige søndag til stor jubel blant de andre «Farmen»-deltakerne.

«Farmen»-Oddvar: – Kygo er det en frukt?

Denne uken ble han altså valgt til hjelper av utfordreren Burhan, og få dager senere ble han valgt til førstekjempe av samme mann.

Burhan om hatmeldingene: – Uakseptabelt

Har tilgitt



– Jeg ble forbannet og sa klart fra hva jeg mente, fortalte Oddvar om førstekjempevalget til VG onsdag.

– Det var litt spesielt, irriterende og dumt å bli valgt som hjelper og førstekjempe samme uken. Det var surt. Men folk får ta sine egne valg, og jeg har forståelse for det.

Artikkelen fortsetter under bildet.

TVEKAMP: Oddvar Jenssen i aksjon med rivalen Ali Ahmad som nervøs tilskuer. Foto: Håvard Gjeisklid Isachsen/TV 2



Oddvar trodde han var på den sikre siden da han ble valgt til hjelper.

– Han begrunnet det med at jeg er en stor konkurrent og at han ikke hadde lyst til å møte meg i en finale. Det er greit, og det får jeg ta som en kompliment. Man føler jo man er inne i varmen når man blir valgt til hjelper, man er litt kompis. Men det er ingen regler for dette, han tok sitt valg og det er det ikke annet enn å respektere.

GLADGUTT: Oddvar Jenssen hjemme i stua på Skjernøy. Foto: Erlend Daae , VG

«Farmen»-krangel: Her smeller det

I dag har Oddvar lagt det hele bak seg. Han er ikke bitter.

– Jeg har tilgitt og dveler ikke ved det. I dag har jeg kontakt med både Burhan og Ali.

Yndling



Oddvar er stolt over å være publikums yndling.

– Jeg har fått skrekkelig mange reaksjoner på Facebook, og det er selvfølgelig himlande gøy. Jeg har lest en god del i kommentarfelt også, men hvis jeg skal få med meg alt, får jeg ikke gjort noe annet, forklarte han til VG tidligere i uken.

Klippeglipp: Oddvar med kyssemerke på kinnet