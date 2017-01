Samboeren til Lothepus: – Jeg liker at han er litt mannemann

Randi Sørum (37) er stolt over hvordan samboeren Leif Einar «Lothepus» Lothe (47) blir fremstilt i TV2s «Farmen Kjendis». Hun bekrefter samtidig at samboerens rengjøringsinnsats på hjemmebane er lik null.

– Husarbeid er han ikke flink til i det hele tatt. Han gjør ingenting. Sånn har det alltid vært, sier Randi Sørum til VG med et smil.

– Men det betyr ikke at han ikke hjelper til, han kan gjerne dekke på bordet og sånn, men han må få beskjed om det. Det kommer ikke av seg selv. Men jeg synes han blir veldig bra fremstilt i «Farmen Kjendis», han er jo veldig snill – det er ikke noe vondt i han i det hele tatt. Jeg liker at han er litt mannemann og ikke helt A4, sier hun.

Selv om mange har reagert på uttalelser fra Lothepus om hva som er kvinnfolkarbeid kontra mannfolkarbeid, presiserer Randi Sørum at det handler om definerte roller i hjemmet. I en av de første episodene av «Farmen Kjendis» blir Petter Pilgaard bestukket med noen øl dersom han vasker klærne til Lothepus.

Hjemme trenger ikke Lothepus å bestikke samboeren for det samme.

– Nei, han vasker ikke klær heller, avslører Randi Sørum.

Likevel er det personer også nær Lothepus som har reagert på Farmen-oppholdet hans, ikke minst sønnen Stian som studerer i USA. TV2s «God kveld Norge» publiserte nylig et innlegg fra Stian Lothe der han stiller spørsmål ved farens hang til å tviholde på tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

Flirende kommer Stian Lothe med en «sjokkavsløring»; det siste bildet av faren på netthinnen før han dro tilbake til USA var at Lothepus sto i stua med støvsugeren og tørket opp noe dritt som hunden hadde dratt med inn!

Hadde han ikke gjort det, ville samboer Randi ha klikket, konkluderer Stian. Det bekreftes av Randi selv.

– Grunnen til at han sto med støvsugeren den dagen var at det var kjempeskittent på gulvet etter at bikkja hadde vært med han på jobb hele dagen og var full av sand som den ristet av seg på gulvet. Da skjønte han nok at han ikke hadde noe valg, sier Randi Sørum.

Lothepus selv humrer når han konfronteres med episoden.

– Ja, den var ikke helt bra, den der. Men man får rydde når man får beskjed om det, sier Lothepus, som ble tatt med ulovlig alkohol inne på «Farmen»-gården, til VG.

Leif Einar «Lothepus» Lothe er i ferd med å bli den største profilen i «Farmen Kjendis». Sist søndag trodde mange at han ville havne i tvekamp med førstekjempe Jarl Goli, men Goli valgte i stedet Petter Pilgaard.

Og tapte.

Etter at han forsvant har Jarl Goli fortalt TV2 at han fredet Lothepus. Det reagerer hovedpersonen på.

– Det er bare noe stort tull. Jarl hadde aldri turt å møte meg. Jeg ga han tilbudet flere ganger, men han avslo, sier Lothepus til VG.

Om en drøy uke er han og kompisen Joar Førde også klar med fjerde sesong av sin prisbelønte «Fjorden Cowboys», som ble en noe overraskende suksess med påfølgende storsalg av merchandise; fra T-skjorter via kaffekrus til kondomer (!) med påskriften «Går det så går det».

RENE ORD FOR PENGENE: Lothepus er kjent som frittalende i TV2s pågående suksess «Farmen Kjendis». Foto: Mattis Sandblad , VG

Alt dette tilsier enda mer oppmerksomhet rundt hans person.

– Det burde for fa ... vært mulig å spre det litt utover året i stedet for å klumpe seg sammen på fjorten dager, men det er nå sånn det er. Jeg tror jeg har hatt journalister på døren hver dag i to uker nå, sier han.

Samtidig planlegger han å gå i studio for å spille inn ny plate. Tidligere har han to album og en julesang på samvittigheten, og kan nesten ikke tro hvordan han får tid til alt.

– Det er jo helt ubegripelig, men jeg sitter og skriver tekster i bilen, og kameraene i «Fjorden Cowboys» følger meg når jeg er på jobb, så det ruller og går.

I «Farmen Kjendis» er Lothepus kjent for sine kvikke replikker. Disse har sittet løst også etterpå, som når han på TV2s «Senkveld» kalte Petter Pilgaard totalt ubrukelig.

– Jeg kjente jo nesten ingen der inne, og visst er han ubrukelig, men det betyr ikke at han ikke er en kjempekar, for det er han!

– Du havnet i munnhuggeri med Kari Jaquesson allerede i første episode?

– Kari står for alt hun sier, det gjør jeg også. Men de får reagere så mye de vil, jeg er som jeg er, sier Lothepus.

– Noen har også reagert på uttrykk du har kommet med, som damearbeid eller kvinnfolkarbeid. Hva legger du i det?

– Som å putte inn i oppvaskmaskinen og sånt. Men noe blir alltid for tungt for damene, som i ukesoppragene på gården. Da hadde vi ikke tid til å lære dem opp hele tiden, vi måtte få unna ting fort, sier Lothepus som – i likhet med samboer Randi Sørum – på langt nær synes all oppmerksomheten den siste måneden har vært ubehagelig, snarere tvert om.

– Men du – få med at Lothepus er på nett med butikk, da!

– Ja vel, skal du selge kondomer igjen nå?

– Ja, det er dét det går i, kan du si …