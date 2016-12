Sånn har du ikke sett «Farmen»-kjendisene før

Møkkete gårdsklær er byttet ut med festantrekk når alle deltagerne i kveld møtes i Oslo rundt den aller siste «Farmen»-episoden.

Søndag kveld settes punktum for hardkjøret deltagerne har vært gjennom siden tidlig i høst – og for serien, som har landet på godt over 700.000 seere hver uke. Legger man til opptaksseing, blir tallet enda høyere.

Nå skal hele Norge endelig få vite hvem som vant. Finalen vises på storskjerm i festlokalet i Oslo sentrum.

Det er første gang alle er samlet etter gårdsoppholdet – og det er første gang publikum får se alle stivpyntet på ett brett.

Alle kvinnene er sminket og velfrisert – til forskjell fra hvordan de har blitt kjent for seerne til nå.

Lasse Bergseter (49), som klarte å gjøre stor furore i de ukene han var med i konkurransen, stiller i bunad.

– Det var et naturlig valg, sier Vestfold-mannen til VG. Han har med seg samboeren Bente, som seerne fikk se han gråt flere tårer over inne på gården, fordi savnet var så stort.

MED SAMBOEREN: Lasse Bergseter med sin bedre halvdel, Bente. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Lasse har lagt opp til en dypere samtale med noen av de andre, sier han, men gruer eller gleder seg ikke spesielt til å møte noen av sine tidligere rivaler.

Gammelt nag



Når Lasse og Simen Haug Henriksen (30) møtes foran VGTV, er det likevel ganske ampert.

– Simen oppførte seg som et rasshøl mot Stine, sier Lasse og påpeker at han mener Simen oppførte seg dårlig mot Stine Hartmann (30).

– Lasse er Lasse. Jeg elsker Lasse. Han var ikke til stede da opptrinnet skjedde. Lasse må man ta med hud og hår. Jeg står ikke inne for alt jeg sa, men det er lenge siden, og det var et spill. Jeg har bedt om unnskyldning, sier Simen.

KRANGLET: Lasse og Simen i prat med VGTV om gamle stridigheter. De besinner seg for anledningen. Foto: VGTV



– Vi bør ikke rippe opp i mer av det som skjedde, for da kan det bli stygt, legger Simen til.

– Men i kveld skal vi kose oss sammen, konkluderer begge, som klarer å mimre over at de også støttet hverandre på gården.

Laila Lochert (40) og venninnen Linda Snoen (45) fryder seg over gjensynet og kaster seg om halsen på hverandre når de møtes.

Førstnevnte, som også har med moren og søsteren på festen, sier hun har fått bedre selvtillit av å være med på «Farmen», fordi hun har måttet være 110 prosent seg selv.

Laila har nesten ikke stemme når hun snakker med VGTV. Det har blitt litt for intenst og litt for mye prating i det siste.

– Jeg er i ferd med å dra på meg en forkjølelse, ja! Og alle vil jo snakke med meg når jeg møter dem, og jeg prater jo! flirer 40-åringen.

VENNSKAPS-NESTENKYSS: Laila og Linda til ære for fotografen. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Også Ali og Sophie, som står i semifinalen sammen med Laila, mimrer om en intens semifinale med mange timers fysisk og psyksik påkjenning.

VENNINNER: Linda og Laila. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

– Men vi har nesten ikke konkurranseinstinkt, ler Sophie og forklarer hvordan alle tre viste omsorg mens de kjempet mot hverandre. Vi slang litt dritt på slutten, men backet hverandre likevel opp.

Simen Haug Henriksen (34) og Ali Ahmad (30) ankom sammen. De gleder seg til å se igjen alle.

– Og særlig gleder vi oss til å se igjen crewet, sier de, og gir dermed et hint om hvor tett deltagerne også kommer på alle dem som er i sving under innspillingen, men som TV-seerne aldri får se.

TRIO: Simen, Ali og Marius. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Ali legger til at han synes det skal bli godt at det stilner litt nå.

Stine Hartmann (30) og Sophie Lindberg (25), som var mot hverandre i den aller siste tvekampen før finaleuken, kom sammen.

Sophie er spent på hvordan den siste episoden er klippet sammen. Det viktigste hun har lært i løpet av oppholdet, sier hun, er å være mer åpen i møte med nye mennesker.

– Jeg forventer at det skal bli en bra fest i kveld.

Hun forteller at det er nervepirrende å se episoden sammen med alle de andre.

– Vi er veldig gode venner, så man er ikke redd for å ha sagt noe feil på TV heller.

DRESSFIN: Oddvar i finstasen. Foto: HALLGEIR VÅGENES/VG

Seerfavoritten Oddvar Jenssen (33) hadde ikke tenkt så mye på antrekket.

– Men jeg fikk beskjed om å pynte meg, så da gjorde jeg det, sier han.

Lars Magne Ullvang (22) tar festen som pause fra eksamenslesing. Han har for øvrig akkurat tatt mandlene.

– Jeg har sittet på sofaen i to uker, så nå er det godt å komme ut litt, sier han.

FESTSTEMT: Lars Magne Ullvang og Anita Kallestad. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Lars Magne gleder seg til det hele er over og håper trøkket i hjembygda har gitt seg litt når han kommer hjem til jul.

– Jeg håper jeg blir padler igjen snart og ikke «Farmen»-Lars Magne, smiler toppidrettsutøveren.

GLADE: Sunniva og Åsta viser gjensynsglede. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Åsta Hølmo (23) og Sunniva Godal (23) gleder seg til å se finalen og til å feste med de andre.

– Vi gruer oss ikke til å se noen. Ingen av oss er de største kranglefantene, sprudler de.

FORNØYD: Lars Magne og Simen. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Årets «Farmen»-sesong har inneholdt en rekke kontroverser både på og utenfor TV-ruta. Vi har sett klippeglipper og kompliserte flørter.

Noe av det TV-seerne kanskje husker aller best, er da Lasse og Laila røk i tottene på hverandre. Han var selverklært «Farmen»-gærning», og etter at han hadde hisset på seg flere av de andre deltagerne på gården, valgte han å tape tvekampen mot Oddvar med vilje.

BLIDE: Sophie og Stine. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Kort tid etter at Lasse pakket sakene, forlot også publikumsfavoritten Oddvar gården. Det kokte i kommentarfeltene, og seerne truet med boikott.

Burhan Qaderi (30), storbonden som kom inn som utfordrer, sendte Oddvar ut i tvekamp – noe som førte til massive protester fra seerne. Uken etter valgte Burhan å trekke seg fra konkurransen.

Det toppet seg på gården da storbonde Stine Hartmann (31) splittet trioen Marius Hofsøy (24), Ali og Simen. Den såkalte «Olsenbanden» reagerte med raseri og fikk siden merkelappen riksklyser i sosiale medier.

GOD TONE: Åsta og Lasse. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Simen tapte deretter tvekampen mot Marius med vilje og vurderte i samme slengen å kaste melkespannet på Stine.

Noen som ikke fikk særlig lang TV-tid, var Kari Lise Vangen (50) og Trond Øverlier (51). De figurerte henholdsvis én og to uker på skjermen. Sistnevnte rakk likevel å reagere på hvordan han ble fremstilt.



Burhan har ikke blitt uvenn med noen, sier han.

– Jeg har lært mye om meg selv og har blitt mye mer tålmodig.

Om etterdønninger med hets og rasisme, sier han:

– I starten var det mye positivt, men så valgte jeg Oddvar til førstekjempe, og da klikka det. Jeg har fått mye meldinger, og folk på gata har også konfrontert meg med at de er uenige. Nå blir det godt at alt roer seg.

– Jeg har gledet meg til at dette skal være over. Samtidig har det vært et eventyr som jeg ikke ville vært foruten.

SKÅL: Burhan og Marius feirer hverandre. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Lars Magne ble også slått ut tidlig. Det samme gjorde Sunniva og Anita Kallestad (44). Bedre gikk det for Stine og utfordrer Linda, som begge var med lenge.

Men aller lengst kom altså Sophie Lindberg, Laila og Ali, som alle sikret seg semifinaleplass. Det har vært en intens innspurt. Marius og Åsta Hølmo (23) røk ut som de siste før semifinalen.

Marius forteller at han gleder seg til å se Ali i den siste episoden.

Han forsikrer at han er god venn med Stine.

– Jeg skal ta henne med på en intervalløkt hun aldri kommer til å glemme. Hun kommer til å ha mareritt om den økta, ler han.

– Jeg har lært å være meg selv. Folk kan få et annet inntrykk ut fra hva som er presentert, men det må jeg tåle. Alle smiler i dag. Og så blir det kjempedeilig når det stilner, folk glemmer deg, og du kan gå på butikken i fred. Jeg trenger absolutt ikke å bli kjendis på varig basis.

