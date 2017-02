Petter Pilgaard tok tredjeplassen i «Farmen kjendis»: – Aldri trodd jeg skulle komme så langt

Petter Pilgaard (36) mener at han ødela for seg selv i konkurransen som kunne tatt ham til «Farmen kjendis»-finalen.

TV-profilen Petter Pilgaard (36) var den første som sikret seg en semifinaleplass i «Farmen kjendis» da han vant øksekast-konkurransen tidlig i finaleuken.

Men i semifinalen sa det stopp – etter at han tapte konkurransen i å lage en trenøkkel mot Leif Einar «Lothepus» Lothe (47) og melkespannkonkurransen mot Ida Gran-Jansen (29).

Dermed fikk Pilgaard en tredjeplass i den aller første sesongen av «Farmen kjendis».

– Både Lothe og Ida er verdige finalister, og begge knuste meg, sier Pilgaard til VG.

– I den første konkurransen måtte jeg prøve å være kjapp, siden Lothe var så rask. Men da ble jeg overivrig, og jeg målte feil og knekte en bit, slik at jeg måtte begynne på nytt for tredje gang. Jeg ødela for meg selv, sier han.

– Da jeg skjønte at Ida og jeg skulle konkurrere i melkespann, visste jeg på forhånd at jeg hadde tapt. Ida har mye utholdenhet, mens jeg har mer eksplosive muskler. Da jeg måtte gi meg, var ikke hun sliten en gang, så hun knuste meg, sier Pilgaard, som vant den aller første sesongen av «Paradise Hotel» i 2009.

SEMIFINALISTENE: Petter Pilgaard, Ida Gran-Jansen og Leif Einar Lothe. Foto: Alex Iversen , TV 2

Så opp til Lothe

Pilgaard hadde håpet å komme til finalen sammen med Lothe, som han så på som sin mentor inne på «Farmen kjendis»-gården.

– Lothe er en hedersmann. Han lærte opp alle i ting som var et konkurransefortrinn for ham, og han finnes ikke egoistisk. Han ledet oss gjennom ukesoppdragene og var flink med dyrene. For meg er Lothe «Farmen», sier Pilgaard.

Selv om 36-åringen syntes det var kjedelig å ryke ut rett før finalen, tok han ikke tapet så veldig tungt.

– Jeg føler at jeg har vunnet bare ved at jeg kom helt til semifinalen. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så langt. Læringskurven min inne på gården har vært bratt, og jeg har klart å beholde min positive innstilling, sier Pilgaard.

TAPTE: Petter Pilgaard tapte melkespannkonkurransen mot Ida Gran-Jansen. Foto: Alex Iversen , TV 2

Venner for livet

Pilgaard tilbrakte nærmere seks uker inne på Storøy gård i Telemark, og han beskriver opplevelsen som «helt konge».

– Jeg har lært masse, møtt mennesker som blir venner for livet, og fått testet psyken og styrken. Det eneste negative med «Farmen kjendis» var at det var over så fort, sier han.

«Farmen kjendis» er med sine opp mot én million TV-seere i snitt, tidenes største suksess på TV 2. Reality-serien har hatt bedre seertall i snitt enn «Jakten på kjærligheten» i 2004, som holdt forrige rekord.

Pilgaard har fått kjenne på engasjementet blant TV-seerne.

– Det er helt vanvittig hvordan folk har engasjert seg. Jeg må si tusen takk til alle som kommer med positive tilbakemeldinger. Jeg setter pris på alle som har heiet på meg, sier han.

Det er allerede bestemt at TV 2 skal lage en ny sesong av «Farmen kjendis», som vil spilles inn til våren.

